جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الشرطة الأفغانية المتحدث خالد زادران - فى تدوينة بموقع التدوين المصغر /تويتر/ - إن هذا الانفجار وقع بالمنطقة الثالثة فى كابول، وذلك قبل يوم واحد من الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وأضاف المتحدث أن الانفجار كان هائلا ومدوياً، لأنه ناجم عن انفجار قنبلة مغناطيسية، وأنه أسفر عن مصرع سيدة على الأقل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.
وتابع: إن ضباط الأمن هرعوا إلى مكان الانفجار، وبدأوا فى إجراء تحقيق بشأن ملابسات وقوعه.
وشهدت أفغانستان - خلال الأسابيع القليلة الماضية - سلسلة من الانفجارات القاتلة، وقد استهدف أحدها مسجدا أمس الجمعة، وأسفر عن مصرع عشرة أشخاص على الأقل واصابة كثيرين آخرين.
وقوبلت هذه الانفجارات بادانات عبر أنحاء العالم وكان من بينها إدانات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول أخرى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الأفغانية تعلن عن مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء انفجار فى كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.