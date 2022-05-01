الجزائر: الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت اللجنة الجزائرية للمواقيت، والتى تضم علماء فى الشريعة الإسلامية، وخبراء من مركز البحث فى علم الفلك، فى بيان، أنه نظرا لتعذر رؤية هلال شوال، سيكون بعد غد الإثنين هو أول أيام العيد المبارك.

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