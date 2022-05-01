العالم اليوم - طائرة حربية روسية تنتهك المجال الجوي للسويد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 مايو 2022 12:21 صباحاً - قال الجيش السويدي إن طائرة حربية روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي للبلاد فوق بحر البلطيق.

وأضاف الجيش على موقعه الإلكتروني أن الطائرة الروسية، وهي من طراز إيه.إن-30، رُصدت شرقي جزيرة برونهولم الدنماركية بعد دخولها المجال الجوي السويدي لفترة قصيرة من الوقت. وتابع أن الطائرات السويدية وثقت الحادث.

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