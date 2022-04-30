مستشار النمسا يؤيد تسليح أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:23 مساءً - أعرب المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم السبت، عن تأييده لقيام ألمانيا بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، متهمًا روسيا بأنها "غير مهتمة حاليًا" بمحادثات السلام.

وأوضح نيهمر - في تصريح اليوم - أنه من المناسب لهذا السبب دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، لافتًا إلى أنه لا يرى النمسا تتعرض لأي تهديد عسكري مباشر.

وحول خطورة انتشار الحرب إلى وسط أوروبا، قال المستشار النمساوي: "كل يوم تستمر فيه الحرب لفترة أطول يزيد من مخاطر نشوب حرب كبرى... لكن لا داعي للخوف من احتمال إطلاق صاروخ باتجاه النمسا".

وأضاف أنه من الصواب توفير أسلحة دفاعية لأوكرانيا؛ إذ أن محادثات السلام تنحسر إلى الخلف.

وأعرب المستشار عن أسفه لاتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي له بـ"قبول قتل الأطفال مقابل الغاز الروسي"، مشيرًا إلى مسؤوليته عن أمن الطاقة في النمسا.