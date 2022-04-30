الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون يخططون لتفجير سد واتهام موسكو

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، قوله: "إنه فى مدينة مارجانيتس بمنطقة دنيبروبتروفسك، قام مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية بتلغيم سد نيكولاييف، الذى يخطط النازيون بأنفسهم لتفجيره، وإلقاء اللوم على الوحدات المتقدمة"، مشيرا إلى أنه فى حال تفجير السد، ستغرق المدينة والبلدات المجاورة والتى يعيش أكثر من 45 ألف شخص فيها.

وأوضح ميزينتسيف أنه عقب فيضان المياه، ستتضرر البنى التحتية والمرافق الحيوية فى جميع أنحاء المنطقة التى غمرتها الفيضانات، الأمر الذى سيؤدى إلى تدهور حاد فى الوضع الصحى والوبائى وانتشار الأمراض المعدية فى منطقة نيكوبول".

وفى سياق آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن أوكرانيا تزود رومانيا يوميا بالمواد الغذائية، مقابل الحصول على الأسلحة، رغم عدم كفاية المنتجات الغذائية للسكان المدنيين.

وقال مدير المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف: "وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن السلطات الأوكرانية تنظم يوميا عمليات تصدير للحبوب والذرة والمحاصيل الزيتية والحيوانات عن طريق البر والسكك الحديدية، إلى رومانيا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف "حتى الآن، تم إرسال حوالى 20 مليون طن، وفى طريق العودة يتم جلب أسلحة وذخيرة أجنبية إلى أوكرانيا مقابل المنتجات الزراعية المحددة".

وأكد ميزينتسيف أن كييف تزود بوخارست بالمنتجات الزراعية رغم عدم وجود ما يكفى لسكانها لإطعامهم، فى الوقت الحال.

وتابع: إن وحدات من الجيش الأوكرانى نصبت المدفعية قرب منطقة تسوبوفكا السكنية فى خاركييف، لإطلاق النار على المدنيين أثناء إجلائهم على طول الممر الإنسانى الممتد من خاركييف إلى الغرب.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.