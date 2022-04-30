بيلاروسيا: الناتو سيحول شرق أوروبا مسرحا لعمليات عسكرية

جدة - نرمين السيد - وقالت إن الناتو يخطط لإطلاق مناورات "المدافع عن أوروبا" فى بحر البلطيق وبحر الشمال، مشيرة إلى أن المناورات الرئيسية ستجرى فى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.
هذا وتشارك قوات من حلف شمال الأطلسى (ناتو) ودول أخرى من شمال الأطلسى فى سلسلة من التدريبات العسكرية بأنحاء أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، إذ تسعى الدول الغربية إلى ردع روسيا التى أطلقت عملية عسكرية فى أوكرانيا 24 فبراير الماضى.
ومن المقرر أن تجرى التدريبات، التى تدعمها الطائرات والدبابات والمدفعية والعربات الهجومية المدرعة، فى فنلندا وبولندا ومقدونيا الشمالية وعلى طول الحدود الإستونية مع لاتفيا.
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