وزير الخارجية الأوكرانى: المفاوضات مع روسيا تعقدت بعد الاجتماع فى اسطنبول

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- "إن مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا تسير بشكل صعب للغاية". وأشار إلى أنه قبل أسابيع قليلة، وبوساطة تركية، أجرى وفدا الجانبين جولة مفاوضات وجها لوجه فى اسطنبول. وأضاف: "اقترح الوفد الأوكرانى هناك، مشروع اتفاقية بشأن ضمانات أمنية دولية، وتسلم الجانب الروسى الاقتراح للمزيد من الدراسة، وللأسف، بعد ذلك أصبحت عملية التفاوض أكثر تعقيدا".

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