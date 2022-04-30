عطية : شهيد اردني محجوز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 30 أبريل 2022 11:03 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- اكد النائب خليل غطية ان هناك شهيد اردني ،محجوز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني في عسقلان منذ ١٥ يوما .

واضاف عطية خلال جلسة مجلس النواب ان الشهيد اسمه عبدالله تيسير موسى سمور ويحمل الرقم الوطني ، وقد استشهد بعد ان قامت قوات الصهاينة باطلاق الرصاص عليه .

وقال عطية أمل من الحكومة الضغط على الكيان لكي يسلم الشهيد الى اهله اطالب دائره المخابرات ممثلة بمديرها العام ان يقوم بنفس العمل الذي قام قبل عامين وافرج عن الشهيد سامي ابوديات من احل تسليم الشهيد الى اهله .

واشار عطية الى ان ورارة الخارجية لم تقصر في بذل الجهود للافراج عن الشهيد.

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