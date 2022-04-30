نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في المملكة السعودية 1443 وطريقة الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في المملكة السعودية 1442؛ لقد زاد البحث في الوقت الحالي من قبل جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك، حيث قامت هيئة البحوث الإسلامية في المملكة باستطلاع هلال شهر شوال وتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر رسمياً يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 ومن خلال التالي نوضح لكم متى تقام صلاة عِيد الفطر في المملكة لعربية السُعودية.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل شيخ بتحديد موعد صلاة العيد لعام 1443. حيث تقام الصلاة بعد شروق الشمس ب 15 دقيقة تقريباً وذلك حسب توقيت أم القرى مدينة مكة المكرمة، كما أمر جميع فروع الوزارة بتهيئة كافة المصليات المكشوفة والمساجد والاهتمام بنظافتها جيداً للمصلين ، وهنأ سيادته جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم بهذه المناسبة العظيمة وتمنى أن يعود علينا بالخير ويحفظ الله المملكة من كل شر.

موعد صلاة عيد الفطر في كافة محافظات السعودية 1443

يختلف موعد الصلاة من محافظة لأخرى وذلك وفقاً لفروق التوقيت بين المحافظات ومن خلال التالي نوضح لكم موعد الصلاة في محافظات المملكة :

حيث تقام الصلاة في الرياض العاصمة الساعة 5.36 دقيقة.

وفي المدينة المنورة تقام الساعة 6.4 دقائق، أما في مكة المكرمة فسوف تقام الساعة 6.8 دقائق.

بينما تقام صلاة عيد الفطر في جازان الساعة 6.05 دقائق.

مدينة تبوك الساعة 6.10 دقائق والدمام الساعة 5.19 دقيقة ومدينة بريدة الساعة 5.44.

شرح كيفية صلاة عِيد الفطر

يذهب الجميع رجال ونساء لصلاة عِيد الفطر في المساجد والمصليات في جميع أنحاء المملكة السُعودية حيث تكون الصلاة كالتالي :

صلاة عيد الفطر تكون عبارة عن ركعتين فقط.

تكون الركعة الأولى عبارة عن سبع تكبيرات ثم سورة الفاتحة ثم آية قرآنية ثم نركع ونسجد.

أما الركعة الثانية تكون عبارة عن 5 تكبيرات ثم الفاتحة ثم قراءة آية قرآنية ثم نرجع ونسجد.

وتنتهي الصلاة بالتحيات هكذا تكون صلاة العيد.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال موعد صلاة عيد الفطر في المملكة السعودية، وكذلك مواعيد الصلاة في جميع محافظات المملكة السعودية، كما وضحنا لكم طريقة صلاة العيد بالتفصيل.