الان استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 فى جميع الجامعات العراقية من خلال موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

الان استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 نستعرضها حيث ينهال أولياء الأمور والطلاب على شبكة الانترنت للبحث عن نتائج القبول الموازي الذي يتحدد مصيرهم فيه، حيث ينتظر الطالب قبوله في الكلية، فلا داعي للوقوف في مكاتب القبول أو الاتصال لمعرفة النتيجة، كل ما عليك أن تدخل على الانترنت من منزلك وتقوم بالاستعلام، فالأمر أصبح أسهل من الماضي، بعد جعل بعض الأشياء رقمية، حيث بامكانكم بمنتهي السهولة بالدخول على شبكة الانترنت ثم كتابة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الرسمية للتعرف على قبولك في أي كلية، يمكنكم التعرف أكثر حول هذا الموضوع من خلال السطور التالية.

الان استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

هو نظام تعليم لكليات بمصاريف معينة تختلف عن الكليات المركزية، الميزة في التعليم الموازي، حيث أنه يتيح للطلاب الذين حصلوا على درجات قليلة الإلتحاق بالكلية، المصاريف تختلف من كلية لأخرى، لكن الأعلى مصاريف جامعة بغداد، كما ان كل كلية لديها مصروفات تختلف عن الأخرى، والتي سيتم ذكرها لاحقا، حيث قد تم الاعلان رسمياً عن نتائج القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية باعلان قبول نحو 22 الف طالب وطالبة

مصروفات القبول الموازي 2022

مصاريف القبول الموازي يختلف من كلية لكلية، فما سوف نذكرها في النقاط التالية رسوم خاصة بجامعة بغداد، أما باقي الجامعات في المحافظات الأخرى يمكنك الاستعلام من إدارة الجامعة.

مصاريف كلية الطب 9 مليون دينار عراقي.

أما مصاريف كلية الصيدلة 6 ونصف مليون دينار عراقي.

رسوم كلية الهندسة ثلاث ملايين دينار عراقي.

طب بيطري مليون دينار.

رسوم كلية تمريض مليون دينار عراقي و75 ألف.

القبول الموازي بالعراق الاستعلام عن النتائج

نتائج القبول للتعليم الموازي متاحة من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط، يمكن طلبها بنظام pdf أي ملف يتم تحميله على جهاز الكمبيوتر تكون مساحته كبيرة، لذلك لا يمكن تحميله على الجوال، بعد ذلك يتم فتحه سوف تجد جميع الأسماء التي تم قبولها، أما عن طريقة الاستعلام يمكنكم اتباع النقاط التالية.