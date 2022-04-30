جونسون: أكدت لزيلينسكي التزامنا التام بدعم أوكرانيا لضمان فشل بوتين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:26 مساءً - قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنه أكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزامه التام بدعم أوكرانيا لضمان فشل بوتين. من ناحية أخرى ناقش فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كما وجه الشكر لفرنسا على تقديم المساعدات الإنسانية لبلاده. وقال زيلينسكى عبر تويتر،"استمرار الحوار مع ايمانويل ماكرون، ناقشنا التعاون الدفاعي والتفاعل على مسار انضمام أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوربى، ممتن للمساعدات الإنسانية الفرنسية، والاستعداد للعلاج المدافعين، وقرار مواصلة عمل البعثة للمساعدة في التحقيق في جرائم روسيا الاتحادية".