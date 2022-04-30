أوكرانيا.. إجلاء مدنيين محاصرين داخل مصنع ”آزوف ستال” في ماريوبول

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:26 مساءً - أعلنت كتية آزوف الأوكرانية السبت، أن 20 مدنياً غادروا مصنع "آزوف ستال" بمدينة ماريوبول المحاصرة تمهيداً لإجلائهم.

فيما قالت وسائل إعلام روسية ضمنها وكالة "تاس" الرسمية، إن 25 شخصا بينهم 6 أطفال خرجوا من مصنع الصلب "آزوف ستال" في ماريوبول.

كما قال النقيب سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد كتيبة آزوف الأوكرانية، إن وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، انتهى في الساعة 11 صباحا.

وتابع "لقد أحضرنا 20 مدنيا إلى نقطة الالتقاء المتفق عليها، وتمكنا من إنقاذهم من تحت الأنقاض.. هؤلاء نساء وأطفال.. ونأمل أن يذهب هؤلاء الأشخاص إلى الوجهة المتفق عليها، وهي زابوريزهزيا، المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا".

وأشار العسكري الأوكراني إلى أنه "حتى الآن عملية الإنقاذ مستمرة ويقوم بها جنود آزوف ونحن ننقذ المدنيين من تحت الأنقاض".

ويعتقد أن هناك مائت المحاصرين داخل مجمع "آزوف ستال" للصلب، بينهم العشرات أصيبوا خلال قصف روسي مكثف على مدى الأسابيع العديدة الماضية

ويعد "آزوف ستال" الذي دمر معظمه جراء القصف الروسي، آخر جيب تتحصن فيه المقاومة الأوكرانية المنظمة في ماريوبول.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أعلنت وقفا لإطلاق النار من أجل السماح بخروج المدنيين، مؤكدة أنها ستسمح أيضا بخروج الجنود والمقاتلين و"المرتزقة" شرط أن يرموا سلاحهم، ويعلنوا استسلامهم.