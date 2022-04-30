مصرع 10 جنود على الأقل إثر انفجار لغم بقافلة عسكرية فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وذكر التليفزيون الصومالى -الذى أورد النبأ- أن هذه القافلة كانت متجهة من منطقة جوهر إلى منطقة "بلد"، عندما إنفجر هذا اللغم؛ مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن عشرة جنود .
وأشار التليفزيون الصومالى إلى أن هذا اللغم زرعه متطرفون من حركة الشباب المتمردة، التى تنتمى لتنظيم القاعدة.
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