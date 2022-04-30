نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحويل شدات ببجي عن طريق الايدي من الموقع الرسمي للعبة 2022.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم متابعينا الكرام لموقعنا المتميز طريقة شحن شدات ببجي موبايل، حيث أنها محل اهتمام الملايين من عشاق ومحبي اللعبة في كل مكان، والشدات هي العملة الافتراضية في اللعبة والتي تساعد اللاعب في شراء الكثير من المستلزمات التي يحتاج لها اللاعب طوال المعركة، وتعتبر لعبة ببجي موبايل من أشهر الألعاب الإلكترونية التي تغزو العالم كله حالياً، وبالرغم من وجود الكثير من الألعاب ولكنها تختلف كثيراً، فهي توفر روح المقاتلة والتشويق والإثارة، وزيادة الحماس بين اللاعبين، وهناك الكثير من الطرق التي من خلالها يتم الحصول على شدات ببجي، وسوف نستعرض عليكم في السطور التالية أفضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي

تعتبر شدات ببجي هي العملة الافتراضية داخل لعبة ببجي موبايل، والتي تساعد اللاعبين على الوصول لمراحل أكبر في اللعبة، بخلاف تمكنه من شراء الأسلحة والمعدات التي تجعله يفوز بالمعركة، وتزيد الشدات من الوصول للفوز بالمعركة، وهناك طرق مختلفة لشراء شدات ببجي وبها تستخدم في المهام المختلفة.

طريقة سهلة لشحن شدات ببجي من موقعها الرسمي

من أكثر الطرق المشهورة والمعروفة للحصول على شحن شدات ببجي، طريقة الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة وتعد هي أمنة وأفضل طريقة للشحن، وإليكم الآن خطوات الشحن:

الدخول على موقع ببجي.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

تحديد عدد الشدات التي تحتاج إليها.

تسجيل رقم الآي دي.

تحديد الطريقة المناسبة للدفع.

الدخول إلى اللعبة للتعرف على عدد الشدات التي دخلت الحساب الخاص بك.

طريقة الحصول على شدات ببجي من خلال بطاقات جوجل بلاي

الكثيرون من عشاق ومستخدمي لعبة ببجي موبايل يستخدمون تلك الطريقة للحصول على شحن شدات ببجي موبايل، وعليكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول المباشر على إعدادات اللعبة.

اختيار الشدات.

تحديد طريقة الدفع جوجل بلاي.

تحميد عدد الشدات التي تحتاج لها.

التأكد من وصول الشدات للحساب.

كيفية تحويل شدات ببجي عبر الآيدي

يوجد الكثير من المواقع التي من خلالها يتم الحصول على شدات ببجي وتحويلها، ويعتبر موقع أونو oonoo من أبرز وأفضل تلك المواقع، عليك فقط الدخول للموقع واتباع كل الخطوات والإجابة على التساؤلات أو مشاهدة للفيديوهات القصيرة التي تعرض أمامكم، وهذا حتى يتم جمع النقاط وتحويلها لشدات ببجي.