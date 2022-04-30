الآن رابط موقع نتائج القبول الموازي 2022 pdf بالجامعات العراقية كل المحافظات بالرقم الامتحانى فقط

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رابط موقع نتائج القبول الموازي 2022 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكلٍ رسمي عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعرف على نتائح القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام لجميع الطلاب المتقدمين في هذا النظام 2022، وذلك للالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة في التخصصات المختلفة التي أعلنت الوزارة رسميا عن المعدلات الخاصة بالقبول بها هذا العام، فنجد أن معدلات القبول في القبول الموازي بناء على الضوابط التي تعلنها وزراة التربية والتعليم العراقية في كل عام تختلف من عام لعام، وسوف نستعرض من خلال هذه هذا المقال تفاصيل موعد طرح نتائج القبول الموازي وموقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022.
معدلات القبول الموازي 2022 في العراق
يعتبر نظام القبول الموازي في العراق واحد من ضمن أهم الأنظمة التعليمية التي تتيحها وزارة التربية والتعليم العراقية سنويا لجميع الطلاب في كافة أنحاء المحافظات العراقية، وذلك لكي يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة وتحديد رغبات القبول في الجامعات العراقية المختلفة في كافة التخصصات، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم رسميا أنها قد أنهت رصد النتائج الخاصة بالطلاب في الجامعات العراقية المختلفة هذا العام، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، ويتم تحديد القبول بناء على نسب ومعدلات القبول الموازي التي قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بنشرها من خلال ملف pdf خلال الفترة الأخيرة، وقد أشارت إلى الضوابط التي يجب اتباعها للقبول في الكليات كل منها على حدة.
رابط موقع نتائج القبول الموازي 2022
وفي إطار تسهيل العديد من الخدمات التعليمية على الطلاب في العراق والتي يتم إجراؤها بشكل إلكتروني، فنجد أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن إمكانية استخراج نتائج الطلاب في القبول الموازي بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.
- اختيار أيقونة الاستعلام عن القبول الموازي في الجامعات العراقية.
- إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في المكان الخاص به.
- اختيار أيقونة الحصول على النتيجة.
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