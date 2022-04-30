أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة

أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ، عرض تمويلي يوفر للعملاء مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية والشرائية ، حيث يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال طلب التمويل.

أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا ضامن

تمويلك فورى بدون كفيل ولا ضامن وبشروط سهلة وميسرة ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا العرض مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ونصف ريال سعودي ، كما يتيح البنك للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً إمكانية الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وفورية وسهلة ، وذلك بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يوفرها البنك لجميع العملاء ، كما يقدم مصرف الراجحي العديد من المزايا الأخرى من خلال هذا العرض التمويلي.

مزايا التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي