أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة

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أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ، عرض تمويلي يوفر للعملاء مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية والشرائية ، حيث يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال طلب التمويل.
أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا ضامن
تمويلك فورى بدون كفيل ولا ضامن وبشروط سهلة وميسرة ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا العرض مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ونصف ريال سعودي ، كما يتيح البنك للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً إمكانية الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وفورية وسهلة ، وذلك بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يوفرها البنك لجميع العملاء ، كما يقدم مصرف الراجحي العديد من المزايا الأخرى من خلال هذا العرض التمويلي.
مزايا التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي
- قام مصرف الراجحي بتصميم هذا المنتج بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يتيح هذا المنتج المتاح لدي مصرف الراجحي للعملاء إمكانية شراء المديونيات القائمة لدى البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.
- العميل المتقاعد يمكنه التقدم بالطلب أيضاً.
- يمكن أن تصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي حتي 2 مليون ونصف ريال سعودي.
- يتميز هذا المنتج المتاح لدي مصرف الراجحي بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى مصرف الراجحي وتناسب جميع العملاء بالمملكة.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي حتي 60 شهر وذلك إذا كان العميل من المواطنين السعوديين.
- أما إذا كان العميل من المواطنين المقيمين ، مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي يمكن أن تصل حتي 36 شهر.
- يتيح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية الاستفادة من تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط المستحقة.
- موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج المتاح لدي مصرف الراجحي بأقل راتب شهري.
- في حالة وفاة العميل أو العجز الكلي لاقدر الله ، يقوم البنك بالإعفاء عن المديونية.
- موافقة سريعة وفورية من البنك علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.
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