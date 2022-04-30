نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تبدأ صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 وأول أيام عيد الفطر بعد استطلاع رؤية الهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت محركات البحث تمتلئ بأسئلة الجميع حول ميعاد صلاة عيد الفطر بالمملكة السعودية، وهذا تزامناً مع اقتراب العيد، ولقد قامت وزارة الشؤون الإسلامية العمل على تهيئة جميع المساجد بالسعودية، حتى يستقبلوا جميع المصلين بالعيد ويعقم المساجد وينظفونها بشكل دوري لكي تكون جاهزة تماماً حتى تستقبل المصلين، والشيء المتعارف عليه بأن توقيت الصلاة يكن مختلف من مكان لآخر، وعبر مقالنا هذا سنقدم إليكم متى تبدأ صلاة عيد الفطر .

متى تبدأ صلاة عيد الفطر في السعودية

لقد صدر مقالاً يحتوي على جميع مواقيت الصلاة بالمملكة السعودية، والتي بالطبع تكون مختلفة من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وإليكم مواقيت الصلاة لعيد الفطر بالمملكة السعودية وهي كالآتي:

هل يمكن أداء صلاة العيد في المنزل

يتساءل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن إمكانية أداء صلاة العيد في المنزل فيُمكن ذلك، ويُمكن أيضًا إقامتها في المسجد في حالة القدرة على ذلك لنيل أجر صلاة الجماعة بالإضافة إلى التقاء الأصدقاء والأقارب.

موعد صلاة العيد بالدول العربية

إن مواعيد الصلاة لعيد الفطر بالدول العربية تكن مختلفة، ولكن سنقدم إليكم بعضاً منها وهي كالآتي:

أولاً ميعاد الصلاة بالإمارات الخامسة 53 دقيقة.

ميعاد الصلاة بدولة الكويت الخامسة وأربع دقائق.

ميعاد الصلاه في سلطنة عمان الخامسة 45 دقيقة.

موعد صلاة العيد في العراق خمسة وسبع دقائق.

صلاة العيد في مصر الخامسة 36 دقيقة بتوقيت القاهرة.

موعد صلاة العيد بقطر الخامسة و 12دقيقة.

أول أيام عيد الفطر

تبقى القليل جداً على إتيان عيد الفطر لمدة قدرها حوالي يومين، حيث أنه من المفترض أن يبدأ عيد الفطر اثنين مايو، وسيتم التأكيد على هذا الخبر بعد رؤية الهلال التي ستكون السبت 30 من شهر أبريل الذي يوافق 29 رمضان، وتم الإعلان عن رؤية الهلال وسوف يكون غدًا المُتمم ويوم الأثنين هو أول أيام العيد في السعودية وباقي الدول العربية، والجميع يحصل فيها على إجازة رسمية مدفوعة ليستمتعوا بأوقات العيد مع أهلهم وزويهم، وبالنسبة لوقت إخراج الزكاة فإن الميعاد الأخير لها يكون بعد صلاة العيد، ولقد أعلنت المملكة السعودية بطرق إخراجها وإمكانية القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني زكاتي، وأيضاً استخدام منصة إحسان.