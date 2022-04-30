here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 وشروط ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث بامكانكم اجراء الاستعلام بشكل الكتروني عن تلك النتائج فى غضون لحظات وذلك بعدما فعلت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية إمكانيات الوصول الى تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء من عمليات الرصد ومراجعة بيانات الطلاب والإعلان رسمياً عن تلك النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي حيث بامكانكم فى غضون لحظات قليلة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمية واختيار أيقونة خدمات للحصول على نتائج القبول الموازي والتي تم اعتمادها رسمياً فى جميع المحافظات العراقية ، حيث بامكانكم بمنتهي السهولة الاستعلام عنها بشكل إلكتروني وذلك بعد ان تم الاعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الأقسام والتخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق وخطوات اجراء الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الان بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي قد تم الإعلان عن طرحها على موقع الوزارة بشكل وبصورة الكترونية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة خدمات إلكترونية

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور ادخال اسم الطالب ورقم الامتحاني

النقر على أيقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق