نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على أكثر من 140 خدمة إلكترونية عبر تطبيق توكلنا خدمات من سدايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت سدايا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على القيام بوضع تطبيق توكلنا خدمات الذي يعد من أهم الخدمات الحديثة التي يمكن أن يبدأ في استخدامها أي مواطن أو مقيم سعودي، نظرًا لاحتوائها على كم هائل من الخدمات الحديثة التي تتميز بالسرعة دون أن تحتاج للذهاب في أي مكان، وإليك الآن التفاصيل.

تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي يجب عليك أن تقوم باستخدامها ما دمت تريد الذهاب إلى المملكة، وهذا لاحتوائها على الكثير من الخدمات التي لا تستطيع أن تقوم بها بدون أن تلجأ إليه، وهذا لسعي القائمين على تطوير وحوسبة الخدمات على جعل المملكة تسير على خطى سليمة نحو رؤية 2030، ولنتعرف الآن على خدمات التطبيق المحدث.

تحديث تطبيق توكلنا من أهم الأشياء التي يجب عليك أن تقوم بها إذا كنت متواجد الآن داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وهذا لأن التطبيق يعد من أهم التطبيقات التي يجب أن تقوم باستخدامها إذا كنت تريد القيام بالذهاب لعمل عمرة أو الذهاب للاعتكاف أو للحصول على أي من الخدمات التي يطرحها التطبيق عند تحديثه، وتعرف الآن على تفاصيل التحديث عن طريق التعرف على الآتي.

تطبيق توكلنا خدمات

من أهم المشاريع الحديثة التي قامت بها سدايا، حيث يضم تطبيق توكلنا خدمات حوالي 140 خدمة فأكثر شاملة أقسام عديدة من الخدمات، بحيث تستطيع عمل الآتي:

استعراض رخص القيادة.

الحصول على شهادة التأمين.

استخراج الجوازات.

الاطلاع على الصكوك والوكالات.

البدء في استعمال المحفظة الرقمية المعتمدة من جميع الجهات الحكومية.

الحصول على العديد من الخدمات ذات الفاعلية والخدمات العامة.

كما يمكنك التبرع عبر هذا التطبيق وإيصالها إلى منصة إحسان.

كما يوجد كم هائل من الخدمات الأخرى التي يجب عليك أن تقوم بالاستعانة بها جيدًا.

تحديث تطبيق توكلنا

عبر الخطوات التالية تستطيع أن تبدأ الآن في تحديث التطبيق لتحصل على الخدمات التي تريد أن تحصل عليها، وهذا لأن سدايا حريصة بشكل كامل على القيام بوضع كامل الخدمات الخاصة بالحكومة في مكان واحد فقط، وهذا لكي لا يستغرق وقت طويل أثناء قيامك باختيار واحدة من الخدمات التي سبق وحرصنا على تعريفك عليها عبر الفقرة السابقة، يجب عليك فقط تحميل التطبيق والبدء على الفور في التعرف على أي شيء تريد الحصول عليه.

طريقة تحديث تطبيق توكلنا

قبل أن تقوم بالتعرف على طرق تحديث هذا التطبيق المثالي يجب عليك أن تقوم بالتعرف على المميزات الجديدة التي تم وضعها في التطبيق للتسهيل على جميع الأشخاص:

حرصوا على إضافة العديد من الخدمات مثل الخدمات التعليمية وخدمات الحج والعمرة والعديد من الخدمات الأخرى.

سعوا من اجل الحد من استهلاك البطارية الخاصة بهاتفك.

عملوا على تكبير التطبيق بحيث يجعله يستوعب عدد كبير من الزائرين في ذات الوقت.

خطوات تحديث تطبيق توكلنا

إذا كنت تريد الحصول على التحديث الجديد قم باتباع هذه الخطوان:

يمكنك تحميله من خلال الدخول على المتاجر الخاصة بكل نظام تشغيل عن طريق آب ستور أو جوجل بلاي أو التطبيق الجديد الخاص بهواتف هواواي.

أذهب إلى روابط المتواجدة عبر الموقع الرسمي لتطبيق tawakalna.

إذا كنت تريد المزيد من الرواتب يمكنك الدخول على حساب توكلنا عبر التويتر لتحصل على الروابط الرسمية الخاصة بتحديث التطبيق.

حل مشاكل تحديث تطبيق توكلنا

إذا كانت تظهر لك كلمة No id Found أو أي مشكلة أخرى عبر التطبيق عليك أن تقوم باتباع هذه الخطوات:

أحذف التطبيق وأحرص على تحميله مرة أخرى حسب الطرق التي حرصنا على التكلم عنها في الأعلى.

الخروج من حسابك عبر التطبيق وبعد ذلك تبدأ في الدخول مرة أخرى حتى تحصل على مميزات التحديث.

حل مشكلة نسيان كلمة السر

يمكنك الآن حل مشكلة نسيان كلمة السر عن طريق قيامك باتباع هذه الخطوات بالتفصيل: