عروض تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم والأنواع المتاحة

تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم يصنف على أنه من أهم الأنظمة المميزة للوافد والمقيم بالمملكة العربية السعودية، وقد وجهت المعارض السعودية إلى الإجراءات المطلوبة للقبول في برامج سيارات تقسيط مستعمل بدون مقدم مثل ما تقدمه معارض عبد اللطيف جميل للتمويل والإجارة والتي توفر عروض التقسيط بالاشتراك مع البنوك في السعودية، فعند بحثك عن معارض سيارات مستعملة بالتقسيط المباشر ينبغي معرفة أبرز شروط التقسيط الجديدة وسوف نتعرف على آلية تقديم طلب تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم.

تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم

عندما يلجأ الأفراد إلى حل لتقسيط السيارات المستعملة فإنه أول ما يبحث عنه هو تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم حيث أن قيمة الدفعة الأولى قد تصل في بعض الأحيان إلى 30% من سعر السيارة، ولكن قدمت عبداللطيف جميل التمويل بدون مقدم بالمميزات التالية:

تقسيط سيارة عن طريق التمويل التأجيري بدون الكفيل.

لا تحتاج إلى دفعة أولى أو مقدم حتى ولو بنسبة قليلة ولكن هذا يختلف من سيارة إلى أخرى.

الحصول على ضمان مع السيارة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الاشتراك في التأمين الشامل من خلال الشركة والحصول على عروض متميزة.

أنواع السيارات المستعملة في عبداللطيف جميل

اشترك عبداللطيف جميل للتمويل مع موقع موتري لكي يتم عرض أهم أنواع السيارات المستعملة التي تُقدم من خلال المعرض، وقد انحصرت السيارات المتوفرة حاليًا في التالي:

إلى محبي السيارات التي تعمل بنظام الأوتوماتيك، يمكنهم الحصول على تويوتا كورولا موديل عام 2020 بقيمة قسط يُسدد شهريًا بحوالي 1463 ريال سعودي، والضمان يصل إلى ثلاث سنوات.

ويعرض الموقع سيارة تويوتا يارس موديل العام الماضي بدفعة شهرية قيمتها 1112 ريال سعودي لدى الشركة في مدينة الدمام السعودية.

وننصح بزيارة رابط موقع عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة من أجل معرفة جميع الشروط والأحكام وكافة التفاصيل الأخرى التي تخص التمويل.

أو أيضًا الاتصال على رقم تليفون المعرض الموحد في وقت العمل المُحدد للتعرف على الأنواع المتوفرة والفروع أيضًا في المملكة ولمعرفة ما هي قيمة الدفعة الشهرية للسيارات المستعملة على رقم 8002442211 وهو رقم مجاني موحد.