رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع الاقسام pdf

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع الاقسام نوافيكم به الآن حيث شهدت مؤشرات البحث على جوجل ارتفاعاً الى حد كبير وملحوظ وراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل ملفات pdf لذا نستعرض ونوافيكم الان خطوات الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة الممكنة على موقع الوزارة

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

رابط استخراج نتائج القبول الموازي واحدة من الروابط التي شهدت ارتفاع حولها حدة البحث على جوجل الى شكل ضخم للغاية وملحوظ حيث قد كشفت بشكل مؤخر وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية، ليتم التأكيد على انه قد تم الاعلان عن قبول 21 ألف طالب وطالبة بعد تلقي طلبات نحو 35 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية، علي ان تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حالياً وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد ان تم الكشف والإعلان رسمياً عن طرح إمكانيات الوصول إلى تلك النتائج من خلال موقع الوزارة الرسمي

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

بامكانكم استخراج نتائج القبول الموازي من المنزل فور اتباع مجموعة من الخطوات التي تم الإعلان عن اعتمادها للحصول على نتائج القبول الموازي بمنتهي السهولة الممكنة على شكل ملفات pdf على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق