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عمر شويل - جدة هنا الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية والعلاجية وتسديد الديون مجانا 1443، التي اصبح من اكثر عمليات البحث في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية وخاصة ممن ينطبق عليهم الشروط والضوابط التي كشفها موقع الديوان الملكي السعودي والذي يشمل الغير قادرين والمحتاجين والمساكين من أولاد وبنات المملكة العربية السعودية، في هذا المقال نتعلم سويا كيفية طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، كما نقوم بالاطلاع علي نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي.

رقم الديوان الملكي محمد بن سلمان

يساعد رقم الديوان الملكي السعودي المواطنين في الإستعلام عن المساعدات والعلاج على نفقة الدولة وسداد الديون وغيرها، لذا تجد أن هناك أكثر من رقم هاتف متاح على مدار الساعة بداية من الساعة الثامنة صباحا كالتالي:

رقم ديوان ولي العهد 00955114882222.

الإتصال برقم التالي 920030003.

رقم مكتب الديوان الملكي 8004000000.

التواصل بالرقم الجديد 92002220.

رقم الفاكس 00966114803572.

عنوان الديوان الملكي السعودي

تتمكن عزيزي المواطن من ارسال نموذج طلب مساعدة مالية أو علاجية على عنوان البريد السعودي بمدينة الرياض ومتابعة الطلب من خلال إرسال رسالة عبر الايميل “البريد الإلكتروني للديوان الملكي” لذا فإليك العناوين كالتالي:

عنوان مكتب الديوان الملكي السعودي: الهدا 7636, الرياض 12911، السعودية.

البريد الإلكتروني للديوان الملكي: [email protected]

الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية

يتمكن من يرغب في الحصول على مساعدة مالية أو رفع شكوى للمقام السامي نتيجة تقصير في الحصول على خدمة معينة من أي جهة حكومية أو خاصة عن طريق إتباع بعض الخطوات جاءت كالتالي:

التسجيل عن طريق الدخول على النفاذ الوطني. ملئ النموذج الموضح أمامك بالبيانات الخاص بما ترغب فيه سواء شكوى أو مساعدة. الضغط على إرسال الطلب.

الديوان الملكي السعودي البرقيات

تتزايد تساؤلات وشكوي المواطنين وخاصة الفترة الأخيرة من عدم رد الديوان الملكي السعودي على البرقيات التي تم إرسالها والمرسله على البريد السعودي، حيث أنه يوجد حالات عديدة تحتاج المساعدة ولا تتحمل زمن التأخير وخاصة المساعدات العلاحية، والتي من المفروض أن يتم الموافقة عليها سريعاً، حيث أن هناك عدد من البرقيات المتاحة الآن، تتضمن ارسال برقية تتضمن رسالة طلب علاج، إرسال برقية تتعلق بإيقاف تنفيذ القصاص وغيرها من البرقيات.