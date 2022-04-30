كيف اشتري جوال من STC اقساط؟ بالخطوات وأهم الشروط

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عمر شويل - جدة كيف اشتري جوال من STC اقساط؟ من الأسئلة الهامة التي يكثر البحث عنها من قبل العملاء داخل المملكة، وذلك لما تتمتع به الشركة من شهرة كبيرة في توفير أجهزة جوال حديثة مضمونة ويتم ذلك من خلال عروض stc للاجهزة الذكية أقساط والتي توفر لعملائها من خلالها إمكانية تقسيط جوالات stc ايفون 13 وأيضًا تقسيط ايفون 12 stc إضافة إلى العديد من الجوالات المتميزة الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض كيف اشتري جوال من STC اقساط؟.

كيف اشتري جوال من STC اقساط؟

للإجابة على تساؤل الأفراد المتكرر عن كيف اشتري جوال من STC اقساط؟ فيتعين على العملاء ممن يرغبون في التقسيط معرفة أهم الشروط المبدئية التي قدمتها الشركة لقبول الطلب، وهي تتضمن على التالي:

قيام العميل بتسجيل بياناته المطلوبة من الشركة عن طريق أحد ممثليها.

توفير العميل للضمانات التي من تؤكد على سداد العميل للمستحقات في الوقت المحدد لها.

موافقة العميل على جميع الإقرارات والشروط التي وضعها الشكل والمنظمة لعملية التقسيط.

تعهد العميل بسداد المبلغ المستحق على الجهاز وكذلك الضرائب في حالة تقديم طلب إلغاء خدمة التقسيط.

شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات السعودية

يمكن لعملاء الشركة شراء الأجهزة بالتقسيط عن طريق تقديم طلب التقسيط من خلال شركة كوارا للتمويل على ألا تتعارض الشروط الموضوعة من قبل شركة كوارا والتي تتضمن:

شروط تقسيط الجوالات من كوارا للمقيمين

خصصت الشركة شروط قبول المقيمين في البنود التالية والشروط والأحكام:

قضاء العميل فترة عام كامل بجهة العمل الحكومية أو أي من المؤسسات الخاصة على أن يتقاضى مبلغ 8 ألاف ريال.

توفير كشف بنكي عن آخر ثلاثة أشهر لحساب العميل.

إحضار جوال من جهة العمل يفيد تاريخ التعيين وكذلك قيمة الراتب.

شروط تقسيط الجوالات للسعوديين

أما عن المواطن الحاصل على الجنسية السعودية فقد خصصت له ما يأتي:

أن يتحصل المتقدم على راتب شهري يقدر ب 8 ألاف ريال عند تراوح عمره من 21 وحتى 24 عام مع ضرورة استمراره بجهة العمل 6 أشهر.

العميل من سن 25 وإلى 60 عامًا إحدى أهم الشروط تنحصر في تحصله على 5 ألاف ريال مع استمراره لمدة 6 أشهر كحد أدنى بجهة العمل.

يتم دفع 24% كنسبة أرباح للشركة عن كل سنة.

كيف أخذ جوال أقساط من stc

أما عن آلية تسجيل الطلب فهي تسري على جميع العملاء، وأوضحت الشركة أنها ستكون كما يلي: