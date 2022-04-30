مساعدات شيوخ الإمارات mbrch.gov.ae من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الإنسانية التي تقوم بتقديم المساعدات والدعم غير الحدود في دولة الإمارات وفي جميع دول العالم، وتشتهر جمعية الشيخ الإنسانية بالأيادي البيضاء ولها بصمات في جميع دول العالم، وخاصة الدول الفيرة التي فيها العديد من الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، وتقوم المؤسسة الإنسانية باستقبال طلبات المعونة من ملايين المحتاجين من أنحاء العالم، ويتم استقبال الطلبات على الأرقام المتاحة والبريد الإلكتروني للمؤسسة مع اتباع جميع شروط القبول.

“مساعدات شيوخ الإمارات” mbrch.gov.ae أرقام مؤسسة الشيخ محمد بن راشد (معونة العيد)

يتابع ملايين المحتاجين والحالات الإنسانية من الذين تعرضوا لضائقة مالية أو حوادث اجتماعية طارئة أدت إلى عجز عن العمل أو فقدان عمل أو منزل وغيرها، إلى الأماكن والمؤسسات الإنسانية التي تقدم لهم المساعدة، وتقوم الآلاف من المؤسسات على مستوى العالم بالعناية بأبنائها المحتاجين، بينما تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن راشد بتقديم المساعدة للإماراتيين وغير الإماراتيين.

كيف تتميز جمعية الشيخ محمد بن راشد عن غيرها من المؤسسات الإنسانية

تقوم الجمعية الإنسانية بالعديد من الأعمال الخيرية من ميزانية خاصة بها يقوم الشيخ بتحديدها من مالة الخاص لمساعدة الإنسانية المعذبة، حيث يتم استقبال طلبات المساعدة والمعونة من دولة الإمارات من أصحاب الجنسية والمقيمين، كما يتم استقبال طلبات من خارج الإمارات العربية المتحدة، وتم توثيق طلبات تم الاستجابة لها من جميع دول العالم، قام أصحاب الطلب بالتواصل مع المؤسسة وحصلوا على الدعم المطلوب، وهذ ما تتميز به جيعية الشيخ أنها تقدم الدعم لجميع من يتقدم بالطلبـ وفق شروط الاستحقاق.

شروط استحقاق مساعدة جمعية الشيخ الخيرية

يجب أن يكون صاحب الحاجة له حاجة حقيقية وطلب مساعدة يحتاج لها.

يتم تقديم ما يؤكد شخصية صاحب الطلب وكافة البيانات والمعلومات وأيضا الوثائق الثبوتية لشخصيته.

يقوم صاحب الطلب بتقديم الوثائق التي تثبت الاحتياج وعدم المقدرة على الكسب.

يتم مراجعة الطلب المشمول بما سبق جيدا للتثبت منه ثم يتم تحديد موعد وألية المساعدة، ولا يتم الالتفات إلى الطلبات التي ليس عليها بيانات كاملة أو لا يثبت صاحبها الاحتياج، وذلك لضمان وصول المساعدة للمحتاجين.

خطوات طلب معونة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد