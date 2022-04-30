نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في برنامج السارية 2022 www.alsarya.tv في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يمكن الاستفادة من الاشتراك في مسابقة السارية لدخول السحوبات اليومية إلا عبر التسجيل المسبق عبر الموقع الخاص لبرنامج السارية الذي أطلقت لجنة رياضة الموروث الشعبي البحرينية ويكون www.alsarya.tv، وانطلاقا من بحث الكثيرين عن كيفية الاشتراك والتسجيل في مسابقة السارية عبر تلفزيون مملكة البحرين فقد قررنا وضع هذا المقال الذي يدور محتواه حول تلك الإجراءات حيث يجب تقديم بيانات المشترك عبر الأنترنت فتابعونا.

برنامج السارية 2022

برنامج السارية ينطلق كنوع من المسابقات التراثية وقد لاقى صدى ونجاحاً كبيراً حتى الموسم الثالث الآن، هذه المسابقة تقدم جوائز نقدية مقدمة من شركة الاتصالات الوطنية بتلكو بحيث يمكن اي يفوز بها المشتركين من خلال اعتماد طرح الأسئلة للمتسابقين وبالتالي لا بد من الاجابة عليها بشكل صحيح للفوز بمبالغ نقدية تصل الى 500 دينار، جدير بالذكر ان المبالغ المخصصة للربح في الحلقة الواحدة من برنامج السارية بمجملها تقف عند ثلاثة آلاف دينار بحريني.

جوائز برنامج السارية

اصبح التسجيل في مسابقة وبرنامج السارية بشكل الكتروني عبر الرابط الرسمي فيما يخص مسابقة الأسئلة الشعبية المتعلقة بالتراث البحريني، وفي جوّ من التنافس عبر تلفزيون البحرين مقدم #برنامج_السارية ينبغي الاجابة على الأسئلة بشكل صحيح لضمان ربح المبلغ النقدي الى جانب جوائز عينية تتضمن كوبونات شراء تقدمها متاجر عريقة مختلفة. ووفق لما تم ذكره من برنامج موروثنا فيما يخص التسجيل في برنامج السارية فيكون عبر الموقع الرسمي وسوف نتعرف عليه بإتباع الخطوات لدخول قرعة برنامج السارية او مسابقة السارية.

الاستفادة من تسجيل المشتركين

الرعاة الرسميين لبرنامج السارية البحريني شركة الاتصالات الوطنية بتلكو وسوق البراحة واللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وشركة فعاليات البحرين في تنظيم البرنامج, برنامج السارية , يأتي برنامج المسابقات الشهير وهو السارية في نسخته الثالثة على التوالي ويتم بثه من الساعة العاشرة حتى الحادية عشر عبر شاشة قناة البحرين من تقديم حسن محمد ونيلة جناحي والفناة القديرة سلوى بخيت أم هلال، ويعتبر السارية من أهم برامج قناة البحرين خلال شهر رمضان الحالي ويطل ضمن مهرجان السارية في سوق البارحة بديار المحرق، ولراغبي الاشتراك على الجوائز النقدية فيما يتعلق بالأسئلة التراثية البحرينية يمكنهم تسجيل بياناتهم عبر alsarya.tv الموقع الالكتروني لبرنامج مسابقة السارية الرمضاني ومتاح التسجيل الالكتروني من خلال زيارة موقع السارية عبر إدخال الاسم الكامل ورقم الموبايل والرقم الشخصي حتى يتم الاتصال بكم.

طريقة الاشتراك في برنامج السارية

يتم الدخول الى رابط موقع السارية وهو www.alsarya.tv وإتمام التسجيل.

عبر إدخال الاسم الكامل.

إضافة رقم الهاتف المحمول الخاص بالمشترك من اجل الاتصال به في حال صادف قرعته.

تدوين الرقم الشخصي ـ”CPR وهو رقم بطاقة الهوية او البطاقة الذكية

إدخال العنوان، حدد المنطقة التي تقطنها

في النهاية يتم النقر فوق شارك

أكد برنامج السارية قيمة جوائزه النقدية لهذا العام برعاية شركة الاتصالات الوطنية بتلكو وقد جاءت الجوائز المقدمة كما يلي-:

تصل الجوائز الممكن ربحها إلى 500 دينار بحريني وهي جائزة السؤال الثالث

تقل الجائزة إلى 300 دينار وهي المخصصة للسؤال الثاني في حال الإجابة عليه

وتبلغ قيمة جائزة السؤال الأول في برنامج السارية 150 دينار بحريني.