الرئيس الصينى يأمر بإجراء تحقيق فى حادث انهيار مبنى سكنى

جدة - نرمين السيد - أمر الرئيس الصينى شى جين بينج بإجراء تحقيق شامل للوقوف على سبب حادث انهيار مبنى سكنى ذاتى البناء فى مقاطعة هونان وسط البلاد، وطالب بتنفيذ جهود بحث وإنقاذ "مهما تكلف الأمر".





وحث شى، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، على بذل جهود شاملة لإنقاذ المصابين ومنع وقوع كوارث ثانوية.

ووقع الحادث فى ناحية وانجتشنج فى مدينة تشانغشا حاضرة مقاطعة هونان، وجرى إنقاذ 5 أشخاص فيما لا يزال 23 آخرون محاصرين عقب انهيار المبنى السكنى أمس الجمعة، وفقا لتقارير أولية.

كما يوجد 39 مفقودا بالقرب من موقع الحادث، بحسب التحقيق الأولى للشرطة.

وقالت الوكالة إن الرئيس شى "أمر بإجراء تحقيق شامل للوقوف على سبب الحادث والكشف عن معلومات موثوقة على الفور"، وطالب بـ"شن حملة خاصة على مستوى البلاد لنزع فتيل مخاطر المبانى ذاتية البناء لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم وضمان الاستقرار الاجتماعى".

بدوره، حث رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ على بذل جهود سريعة لإنقاذ المحاصرين، وأمر السلطات المحلية بمعالجة المخاطر فى قطاع البناء، لا سيما فيما يخص المبانى ذاتية البناء والمستخدمة لإدارة أعمال تجارية لمنع الحوادث الكبرى.

ووصل عضو مجلس الدولة وانج يونج ومسؤولون من السلطات المركزية والمحلية إلى موقع الحادث، وما زالت جهود البحث والإنقاذ جارية، وفقا للوكالة.