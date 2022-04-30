جونسون: أكدت لزيلينسكى التزامنا التام بدعم أوكرانيا لضمان فشل بوتين

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مساء اليوم السبت، إنه أكد للرئيس الأوكرانى زيلينسكى التزام بلاده التام بدعم أوكرانيا لضمان فشل بوتين، حسبما نقلت قناة "العربية".





وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن المحادثات مع الرئيس الفرنسى إيمانيول ماكرون ما زالت مستمرة، وجرت مناقشة قضية التعاون الدفاعى من بين قضايا أخرى. وأضاف زيلينسكى - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم السبت: "ناقشنا التعاون الدفاعى والتفاعل على مسار أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبى، ونحن ممتنون للمساعدات الإنسانية الفرنسية، واستعداد باريس لعلاج الجنود الأوكران، وقرار مواصلة عمل بعثة فرنسا للمساعدة فى التحقيق فى جرائم الاتحاد الروسى".

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