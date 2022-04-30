العراق: إصابة جندين جراء هجوم لداعش.. وتعرض قاعدة عين الأسد لقصف

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر -الذى لم تسمه- القول إن "عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما على نقطة تفتيش تابعة للجيش على طريق الرطبة فى الأنبار، الأمر الذى أسفر عن إصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة".
وفى ذات المحافظة، أعلن مصدر أمنى، عن تعرض محيط قاعدة عين الأسد فى الأنبار لقصف بصاروخين.
وقال المصدر إن "محيط قاعدة عين الأسد تعرض لقصف بصاروخين، فيما لم يُعرف حتى الآن ما تسببه القصف".
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