العالم اليوم - محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أبريل 2022 09:21 مساءً - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم السبت، مباحثات مع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بشأن مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد تبادل الشيخ محمد بن زايد ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اللقاء الذي جري يوم السبت في قصر البحر بأبوظبي التهاني بقرب حلول عيد الفطر.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رشاد العليمي بتوليه قيادة اليمن، وعبر عن خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام.

وأكد ولي عهد أبوظبي على دعم دولة الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور.

وأضاف أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن لليمن على جميع المستويات، مؤكداً ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية متينة.

من جانبه، أعرب رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال وعلى دعم دولة الإمارات المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات.