نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة رؤية هلال شوال 1443 في السعودية ومصر اليوم.. متى عيد الفطر 2022 شرعاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر إعلان نتيجة رؤية هلال شوال 1443 في السعودية ومصر اليوم وفق ما تم التصريح من جانب وكالة الأنباء السعودية “واس الأخبار الملكية” ودار الإفتاء المصرية اليوم السبت بتاريخ التاسع والعشرون من شهر رمضان 1443هـ الموافق لتاريخ الثلاثون من شهر أبريل 2022م، حيث دعت بالأمس المحكمة العليا جموع المسلمين بالمملكة لتحري رؤية هلال شهر شوال لتحديد متى أول أيام عيد الفطر المبارك، وقد تم الإعلان اليوم عن نتيجة استطلاع هلال عيد الفطر المبارك بشكل رسمي، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على موعد أول أيام عيد الفطر المبار في السعودية ومصر 2022م، كما يمكنكم الحصول الآن على رسائل عيد الفطر لتقديم أرق التهاني وأعذب الكلمات بمناسبة حلول أو قدوم العيد، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

إعلان نتيجة رؤية هلال شوال 1443 في السعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” بشكل رسمي اليوم السبت الموافق لتاريخ 30 أبريل 2022م عن صدور بيان من الديوان الملكي بشأن الإعلان عن نتيجة استطلاع رؤية هلال العيد، حيث تم عقد دائرة الأهلة بالمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية جلسة مساء اليوم وفق تقويم أم القرى، وتم الإطلاع على ما وردها من المحاكم والمراصد فيما يتعلق بترائي هلال شوال للعام الهجري الجاري.

وبعد أن تمت الدراسة والتأمل، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شوال اليوم، ووفقاً لما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن عمى عليكم فأكملوا العدد”، فقد قررت لجنة الأهلة ما يلي:

الأحد الموافق لتاريخ 1 مايو 2022م هو المتمم والمكمل لعدة شهر رمضان المبارك.

يوم الاثنين الموافق لتاريخ 2 مايو 2022 م هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2022م وفق تقويم أم القرى.

#عاجل #الديوان_الملكي: المحكمة العليا: يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر #رمضان المبارك.. ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.#واس pic.twitter.com/yLa6jx1ZPa — واس الأخبار الملكية (@spagov) #عاجل #الديوان_الملكي: المحكمة العليا: يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر #رمضان المبارك.. ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.#واس pic.twitter.com/yLa6jx1ZPa — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 30, 2022

وبعد أن أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم، فإن موعد عيد الفطر شرعاً هو يوم الاثنين بتاريخ الثاني من شهر مايو 2022م، وقد قدمت المحكمة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ورعاهما- وعموم المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك.

دار الإفتاء هلال شوال في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية رسمياً من خلال بث مباشر على حساب الدار الرسمي على موقع التواصل التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر القناة الأولى المصرية عن تعذر رؤية هلال شوال اليوم السبت في مصر، وأن غداً الأحد الموافق تاريخ الأول من شهر مايو 2022م هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر، وكل عام وأنتم بخير.