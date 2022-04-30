وقت صلاة العيد السعودية وصفة صلاة العيد ومواعيد صلاة العيد في مدن السعودية

وقت صلاة العيد السعودية، هو أهم ما يبحث عنه الآن المستخدمون لشبكة الإنترنت، حيث تم تحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هـ، والذي يعلن عن ميلاد شهر جديد ورحيل شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ولكن وفقًا للحسابات الفلكية والمراصد الموثوقة، التي قامت بتحري هلال شهر شوال لهذا العام، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وتم الإعلام بأن يوم الأحد الموافق الأول من شهر مايو، هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، موافقًا ليوم الاثنين 2 مايو 2022، وفقا للتقديرات الفلكية، وهو ما دفع الكثيرون لتبادل تهنئة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى البحث عن وقت صلاة العيد في عدد من المدن السعودية مثل؛ وقت صلاة العيد في مكة، وكذلك وقت صلاة العيد في الرياض، أو حتى وقت صلاة العيد بالساعة.

صفة صلاة العيد

تعد صلاة العيدين، من السنن المؤكدة عن النبي صل الله عليه وسلم، حيث روي في حديث لأم عطية، أنها قالت بأن رسول الله الكريم صل الله عليه وسلم، قد أمر النساء بالخروج لصلاة العيدين، وذلك للعواتق وذوات الخدور، على أن تترك الحائض مصلي المسلمين. بالإضافة إلى أنها صلاة تطوعية يمكنك أدائها إن أردت مع المسلمين، دون أن تفرض عليك كمسلم. وتأتي رؤية هلال شوال عقب إتمام المسلمين لصوم شهر رمضان، وأداء البعض لمناسك الاعتكاف، والالتزام بكافة شروط الاعتكاف في المسجد الحرام، في العشر الأخيرة من شهر رمضان. وصفة صلاة العيد هي:

عندما ترتفع الشمس في الأفق تبدأ الصلاة.

وعدد ركعات صلاة عيد الفطر، تبدأ بركعتين سنة ينوي بهما المسلم أداء صلاة عيد الفطر.

وبعدها يبدأ المسلم بسبع تكبيرات للركعة الأولى عدا تكبيرة الإحرام.

ثم يقوم المصلي بأداء خمس تكبيرات في الركعة الثانية، عقب تكبيرة الانتقال.

ومن السور المستحب قراءتها في الركعة الأولى سورة الأعلى.

وكذلك من السور المحبب قراءتها بالركعة الثانية هي سورة الغاشية.

وبعد ذلك يستكمل المسلم باقي أركان الصلاة المعتادة كما يفعل في الصلوات المفروضة حتى التسليم.

مواعيد صلاة العيد في مدن السعودية

وقت صلاة العيد في الرياض 5.32 صباحا وقت صلاة العيد في مكة المكرمة 6.04 صباحا وقت صلاة العيد في المدينة المنورة 6.06 صباحا وقت صلاة العيد في جدة 6.07 صباحا وقت صلاة العيد في الطائف 6.02 صباحا وقت صلاة العيد في نجران 5.52 صباحا وقت صلاة العيد في القطيف 5.17 صباحا وقت صلاة العيد في جازان 5.59 صباحا وقت صلاة العيد في الدمام 5.16 صباحا وقت صلاة العيد في خميس مشيط 5.57 صباحا وقت صلاة العيد في نيوم 5.55 صباحا وقت صلاة العيد في حائل 5.48 صباحا وقت صلاة العيد في بيشة 5.55 صباحا

ضوابط صلاة عيد الفطر في السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن أهمية التزام كافة المصلين، بالإجراءات الاحترازية قدر الإمكان. على الرغم من رفعها ولكن من الواجب اتخاذ الحيطة والحذر، وذلك بأن يرتدي المصلين الكمامات، التي تساعد على منع انتقال العدوى، من فيروسات أو غيرها قدر الإمكان، بالإضافة إلى ضرورة ترك مسافة بسيطة مع الجميع، حتى لا يسهل انتقال العدوى أيضًا.