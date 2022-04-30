نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الفطر 2022 في السعودية الدول العربية للموظفين في البنوك والقطاعات والمدارس والجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع انتهاء شهر رمضان المبارك نجد أن كافة الموظفين والطلبة والمواطنين بشكل عام يبحثون عن الموعد الخاص بإجازة عيد الفطر المبارك ٢٠٢٢، لأننا كما نعرف أن الأمة العربية والإسلامية تكون الإجازات الرسمية لها في الأعياد والمناسبات الدينية، ولكن تختلف كل دولة في عدد أيام الإجازة وموعد بدئها أيضاً، والغرض من هذه الإجازة هو إعطاء فرصة للأهل والأصدقاء للخروج والتنزه ومعايدة بعضهم البعض وقضاء وقت سعيد للاحتفال بالعيد.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك ١٤٤٣ في المملكة العربية السعودية للموظفين

في المملكة العربية السعودية نجد أن الحكومة قل صرحت بأن موعد إجازة عيد الفطر المبارك ١٤٤٣ سوف تبدأ بعد انتهاء يوم السبت الموافق ٢٩ رمضان هجرياً الذي يوافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ ميلادياً، وتستمر الإجازة لمدة أربعة أيام.

موعد إجازة عيد الفطر للحكومة والقطاع الخاص

ونص القرار على أن تكون إجازة عيد الفطر للحكومة مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك الحال بالنسبة لإجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، مع التشديد على أصحاب العمل الالتزام بتلك الإجازة وفقاً لقانون العمل.

إجازة عيد الفطر في مصر للبنوك 2022

نجد أن البنك المركزي المصري قد أعلن رسمياً عن إجازة طويلة للقطاع المصرفي وتستمر لثمانٍ أيام متتالية، وتكون بدايتها يوم ٢٩ أبريل أي يوم السبت وتستمر حتى يوم ٧ مايو ٢٠٢٢ أي يوم الخميس.

قرار مجلس الوزراء الخاص بإجازة عيد الفطر

وفقًا للقرار الذي تم وضعه من قبل مجلس الوزراء المصري بخصوص إجازة عيد الفطر المبارك نجد أن إجازة عيد الفطر المبارك تبلغ ست أيام بشكل رسمي.

بالإضافة إلى وجود ثلاثة أيام أخريات في الإجازة الخاصة بعيد الفطر وهي يوم الجمعة الموافق ٢٩ من شهر أبريل الحالي ٢٠٢٢، وهذا اليوم يسبق أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية، التي تكون يوم السادس من شهر مايو ثم يوم السبت الموافق السابع من نفس الشهر أيضاً، وهذه الأيام هي أيام إجازة رسمية في كثير من الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة في مصر.