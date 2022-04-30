نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق “توكلنا خدمات” على رابط موقع توكلنا الرسمي ta.sdaia.gov.sa لأجهزة اندرويد “apk” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا خدمات والذي تم إتاحة تحميل وتزيل التطبيق من خلال رابط موقع توكلنا الرسمي ta.sdaia.gov.sa، وذلك لأجهزة اندرويد والأيفون ومتاجر apk، وهو أحدث التطبيقات التي أطلقتها “ساديا” وهي الهيئة السعودية المعنية بالبيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة، هذا ويشمل تطبيق “توكلنا خدمات” أكثر من 140 من الخدمات الإلكترونية في العديد من المجالات، والتي تمكن المواطن والمقيم على الأراضي السعودية من استخدام التطبيق وإنجاز معاملاته من مكان واحد بكل سهولة ويُسر، ويأتي انطلاق تطبيق توكلنا خدمات الجديد في إطار التحول لإنجاز المعاملات إلكترونياً باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، واستكمال منظومة التحول الرقمي، وذلك وفقا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

تطبيق توكلنا خدمات على رابط موقع توكلنا الرسمي ta.sdaia.gov.sa

#توكلنا_خدمات .. رفيقك الرقمي

التطبيق الشامل للخدمات الإلكترونية في المملكة. pic.twitter.com/pdti9srkdD — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) #توكلنا_خدمات .. رفيقك الرقمي

التطبيق الشامل للخدمات الإلكترونية في المملكة. pic.twitter.com/pdti9srkdD — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) April 29, 2022

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق توكلنا خدمات يوفر خدمات أهم المعاملات الإلكترونية في مجال التعليم والصحة والترفية والأحوال المدنية، وغيرها من التعاملات التي يحتاج إليها سواء المواطن أو المقيم، ويُسهم التطبيق في تسهيل التعاملات الإلكترونية، ورفع جودة تقديم الخدمة، مما يعود بالأثر الإيجابي على رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم.

ما هو تطبيق توكلنا خدمات وما هي مميزاته

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا قد اقترب عدد مستخدميه من حاجز 30 مليون مستفيد، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق أكثر من 27 مليون مستفيد، هذا ويُعد تطبيق “توكلنا خدمات” هو أحدث المنتجات النوعية لبرنامج ومنظومة توكلنا، ويقدم التطبيق الجديد العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين والزائرين، مما يُيسر غليهم إنجاز معاملاتهم اليومية.

الخدمات الجديدة على تطبيق توكلنا خدمات

ويجب أن ننوه إلى أن تطبيق “توكلنا خدمات” الجديد بعد تحميلة يساعد في إنجاز معظم المعاملات اليومي، لذلك يُعد تطبيق توكلنا خدمات الجديد هو الرفيق الرقمي الذي سيلازمك بموثقية وأمان تام، والذي ستجده يساعدك في تسهيل كافة جوانب الحياة اليومية، أما عن الخدمات التي يمكن إنجازها من خلال تطبيق توكلنا خدما فهي علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

خدمات رخص القيادة.

التأمين.

الجوازات.

الصكوك.

الوكالات.

المحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية.

خدمات الفعاليات.

التبرع مع إحسان.

تجويد البيانات.

رمز توكلنا.

تعريف رقم الجوال.

غيرها من الخدمات الأخرى.

تنزيل تطبيق (توكلنا الجديد خدمات) التحديث الجديد للأيفون والأندوريد

لذلك فقد وجهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دعوتها لجميع مواطني المملكة والمقيمين والزائرين إلى قيامهم بسرعة تحميل تطبيق (توكلنا خدمات) من المتاجر التالية:

App Store. Google Store. App Gallery. Galaxy Store.

الخدمات المتاحة فقط على تطبيق توكلنا القديم

حيث انه بتحميل تطبيق توكلنا القديم يمكن فقط الاستفادة من الخدمات التي يشملها التطبيق، وقد صرحت ساديا بأن تطبيق (توكلنا) الحالي سيقتصر على تقديم الخدمات ذات الصلة بجائحة كورونا فقط، وذلك من خلال التالي:

إثبات الحالة الصحية للمُستخدمين.

الجواز الصحي.

خدمات فحص ولقاح كورونا.

متطلبات السفر.

إدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.

وبانطلاق تطبيق توكلنا خدمات الذي يساهم بفاعليه في دعم المؤسسات الحكومية، مما يُسهم في تمكين الجهات الحكومية وغيرها من تحقيق أهدافها عبر سهولة الربط الرقمي والتقني من خلال تطبيق توكلنا خدمات، وتنوع الخدمات التي يقدمها التطبيق للمستفيدين، وذلك من خلال أكثر من 140 خدمة تتم عن طريق 40 شراكة إستراتيجية.