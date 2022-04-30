اللهم بلغنا في رمضان|| موعد ليلة القدر 1443/ 2022 افضل أدعية مستجابة في ليلة القدر 2022 دعاء ليلة القدر مكتوب 1443

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موعد ليلة القدر وأفضل الادعية والاعمال المستحبة بها هو اكثر ما يبحث عنه عدد كبير من المسلمين في جميع انحاء العالم الإسلامي في هذا التوقيت، وذلك منذ بداية الايام الأخيرة من شهر رمضان هذا العام التي تمتلك الفضل والخير المضاعف المسلمين، حيث يسعى الأشخاص الى استغلال هذا التوقيت من خلال ممارسة العبادات الهامة وبشكل خاص في ليلة القدر التي تقري العبد من الله سبحانه وتعالى، وإليكم من خلال هذه السطور اهم المعلومات الهامة عن موعد ليلة القدر 1443/ 2022 افضل أدعية مستجابة في ليلة القدر 2022 دعاء ليلة القدر مكتوب 1443.
ليلة القدر 1443 أهم الادعية المستحبة
تحل ليلة القدر عبر المسلمين في العشر الاواخر من شهر رمضان من كل عام، والتي لا يكون لها موعد محدد بل تكون في أحد الأيام العشرة، الا ان الكثير من الدلالات والآراء في الدين الإسلامي قد نصت على كونها في احد الليالي الفردية من هذه الأيام المباركة، والتي تعد أفضل ليلة في العام لما تمتلكه من فضل تم ذكرت في القرآن الكريم وفي الكثير من الاحاديث الشريفة.
أفضل دعاء مستجاب في ليلة القدر 1443
تتعدد أشكال الاعمال الصالحة المستحبة في ليلة القدر من كل عام، والتي تكون بداية من الصلاة والقيام والتسبيح وذكر الله، حتى الدعاء الذي يعد من اهم العبادات المستحبة في هذه الليلة وفي أيام شهر رمضان بشكل عام، ومن أهم وافضل الادعية المستجابة في ليلة القدر ما يلي.
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اللهم أعنى فيه على صيامه وقيامه وجنبنى فيه من هفواته وآثامه، وارزقنى فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك ياهادى المضلين.
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اللهم لا تجعل رمضان ينقضي إلا وانت راضٍ عنا، اللهم بلغنا مانود واجعل لنا دعوة لا ترد، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يسد.
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اللهم بلغنا في رمضان بلوغًا يغير حالنا الى أحسنه ويهذب نفوسنا، ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمه ومغفرة وعتق من النار.
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اللهم اجعل لنا في آخر جمعة من رمضان دعوة لا ترد، ولا تخيب، ولا تسكن جسدنا تشمت بنا الأعداء وادفع عنَا كل هم وغم وبلاء .
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يارب أجعل آخر جمعة من رمضان تفريجًا لكل هم واستجابة لكل دعاء وغفران لكل ذنب واجعل رمضان فاتحة خير.
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اللهم في آخر جمعة من رمضان ارحم من يُحزننا فراقهم وتُبكينا ذِكراهم ونحن في هذا الشهر المبارك، واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.
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اللهم في آخر جمعة من رمضان أجبُـر كسـر قلوبنَا على فراقِ موتانا واجمعنَـا بهُـم فِـي الفردُوس الأعلىٰ مِـن الجنَّـة ولاتحرمنَـا الحرمـان الحقيقِـي يامن لا يخيب بهِ الرجاء بجاهك وعزتك وجلالك.
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