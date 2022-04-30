نتيجة رؤية هلال شوال 1443 في السعودية شرعاً اليوم ومتى أول أيام عيد الفطر 2022

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عمر شويل - جدة ننشر بيان رؤية هلال شوال 1443 في السعودية الصادر عن المحكمة العليا يوم السبت بتاريخ الثامن والعشرون من شهر رمضان الجاري الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر أبريل للعام الميلادي 2022م، حيث تم توجيه الدعوة اليوم من قبل المحكمة العليا السعودية من أجل تحري هلال عيد الفطر المبارك 1443 من جانب المواطنين والمقيمين بكافة أنحاء المملكة، ومن خلال ثقفني نوفر نص البيان الصادر عن المحكمة اليوم، كما يمكنكم الحصول على موعد وقفة عيد الفطر في السعودية، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022م، إلى جانب إمكانية الحصول الآن على رسائل عيد الفطر لتقديم أرق التهاني بمناسبة قدوم العيد، وكل عام وأنتم بخير.

رؤية هلال شوال 1443 في السعودية

تم توجيه الدعوة أول أمس من جانب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية لعموم المسلمين بكافة أرجاء المملكة من أجل تحري رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1443هـ مساء اليوم السبت بتاريخ التاسع والعشرون من شهر رمضان الموافق لتاريخ الثلاثون من شهر أبريل لعام 2022.

حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية واس نص البيان الصادر عن المحكمة اليوم، مؤكدةً على أنه في حال تم رؤية الهلال بالعين المجردة أو عن طريق استخدام المناظير أن يقوم بإبلاغ أقرب محكمة لديه، وتسجيل شهادته بها، وفي حال عدم معرفة موقع أقرب محكمة له، فعليه الاتصال بأقرب مركز من أجل مساعدته في الوصول لأقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكافة المناطق بالمملكة، وذلك اتباعاً لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه من التعاون على البر والتقوى وإحداث النفع العام لكافة المسلمون.

استطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك 2022

أصدرت المحكمة بيانها اليوم من أجل تحري رؤية الهلال مساء اليوم السبت اتباعاً لهدي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال:

“صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن عمى عليكم فأكملوا العدد”.

ويدل هذا الحديث الشريف على وجوب الإفطار في حال تم ثبوت رؤية هلال شوال بشكل شرعي، كما يدل أيضاً على وجوب إكمال عدة شهر رمضان المبارك “ثلاثون يوماً” في حال تعذر رؤية الهلال، وذلك لأن الأصل هو بقاء الشهر المبارك، فلا يتم الحكم بخروجه إلا بيقين وهو استطلاع رؤية هلال شوال 1443 في السعودية وكل عام وأنتم بخير.

ويمكنكم الآن الحصول على بطاقات تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 بأجمل الكلمات وأرق العبارات لتقديم تهنئة العيد للأصدقاء والأقارب، كما يمكنكم التعرف على موعد بداية إجازة عيد الفطر في السعودية وتاريخ نهاية الإجازة للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وتاريخ وقفة عيد الفطر في مصر 2022م، كما يمكنكم التعرف على نتيجة استطلاع رؤية هلال شوال 1443 في السعودية فور إعلان المحكمة من خلال ثقفني بمشيئة الله تعالى.

إعلان نتيجة رؤية هلال شوال اليوم

أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس الأخبار الملكية” اليوم السبت بتاريخ 29 رمضان 1443 الموافق لتاريخ 30 أبريل 2022م عن صدور بيان من الديوان الملكي بشأن الإعلان عن نتيجة استطلاع رؤية هلال العيد، حيث تم عقد دائرة الأهلة بالمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية جلسة مساء اليوم وفق تقويم أم القرى.

وتم الإطلاع على ما وردها من المحاكم والمراصد فيما يتعلق بترائي هلال شوال للعام الهجري الجاري، وبعد أن تمت الدراسة والتأمل، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شوال اليوم، فقد قررت لجنة الأهلة ما يلي: