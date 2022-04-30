خطوات وشروط تغير تاريخ مسجل خطأ في جواز سفر عبر منصة أبشر 1443

تعد منصة أبشر الإلكترونية من أهم ،وأكبر المنصات التي تقدم خدمات إلكترونية ،للمواطنين السعوديين ،والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك لتسهيل الإجراءات عليهم ،دون اللجوء الي الفروع ،أو المكاتب الحكومية ، حيث أن عدد مستخدمين هذا التطبيق يصل إلي أكثر من واحد وعشرون مليون عضوا ، كما أن هذا التطبيق يقدم أكثر من ٢٠٠ خدمة إلكترونية ،وأيضا يقوم بتقديم الخدمات علي مدار ٢٤ ساعة ، وساعدة منصة أبشر علي تسهيل الخدمات ،وتحسينها ،وأيضا توفير الوقت والمجهود ، والتقليل من حالات التزوير ،كما ساعدت المقيمين للوصول للخدمات بسهولة ،ويسر ،وذلك دون الحاجة للرجوع إلي كفيلة في تصديق الأوراق.

كيفية تغير تاريخ جواز مسجل خطأ

أعلنت مصلحة الجوازات العامة بالمملكة العربية السعودية ،أنه أصبح من الممكن التعديل على تاريخ الجواز المسجل خطأ عبر منصة أبشر الإلكترونية ،وقد بينت هذا عبر تغريدة أسبوعية علي أبرز الأسئلة بخصوص الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات تغير تاريخ الجواز الخطأ عبر منصة أبشر الإلكترونية

يوجد عدة خطوات ،لتعديل تاريخ جواز مسجل خطأ ،بطريقة سهلة ،وبسيطة ،وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية ،وأيضا كيفية إصدار جواز جديد ،وهذه الخطوات هي:

أولا: توثيق الملاحظها وإرسالها عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وبعد ذلك الضغط علي خدمة تواصل.

ثم الضغط على خدماتي.

وبعد ذلك اختيار خدمات .

وأخيرا :الضغط على تواصل .

كيفية إصدار جواز سفر إلكترونيا

لإصدار جواز سفر إلكترونيا ،يجب أتباع عدة خطوات ، عبر منصة أبشر السعودية الإلكترونية ،وهذه الخطوات هي:

يجب سداد كافة رسوم توصيل الجواز.

تسجيل الدخول لموقع البريد الإلكتروني سبل.

تسجيل الدخول لحسابك الخاص.

وضع جميع الوثائق الحكومية المطلوبة.

توصيل لجواز إلكترونيا.

تقديم طلب جديد.

يجب إختيار جهة وصول للوثيقة.

يجب إختيار الشخص الذي يود توصيل الجواز إليه.

الدفع عبر الموقع.

وأخيرا: طباعة نموذج رقم الشحنة ،أو أخذ لقطة الشاشة وحفظها ،وتقديمها لموظف الجوازات ،وذلك لإثبات ملكية الجواز.

الإجراءات المطلوبة لإصدار الجواز الإلكتروني