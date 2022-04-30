‎الإمارات والسعودية تعلنان رسميا غدا المتمم لشهر رمضان الاثنين أول أيام عيد الفطر‎

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عمر شويل - جدة أعلنت الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية رسميا منذ قليل موعد بداية عيد الفطر المبارك وشهر شوال، حيث أفادت المصادر المسئولة رسميا أن غدا الاحد الموافق 30 من شهر شعبان والأول من شهر مايو المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر، وهو ما أعلنته الجهات الرسمية المسئولة في كلا البلدين، وسوف نستعرض من خلال هذه هذه السطور تفاصيل موعد بداية عيد الفطر المبارك في الامارات وفي السعودية.

‎الإمارات والسعودية تعلنان رسميا غدا المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر‎

وقد أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في الإمارات خلال الساعات الاخيرة من اليوم السبت، عن تعذر رؤية هلال شوال، وبناء على ذلك فنجد أن غدًا الأحد الموافق الأول من مايو 2022م هو اليوم المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022م هو يوم الأول من شهر شوال والذي يوافق أول أيام عيد الفطر السعيد.

موعد بداية عيد الفطر المبارك في السعودية 1443

وفي المملكة العربية السعودية فقد أعلنت المحكمة العليا في السعودية اليوم السبت الموافق 29 من شهر رمضان أنه قد تعذر رؤية هلال شوال اثناء الاستطلاع، وبناء على ذلك يكون غدًا الأحد 1 مايو 2022م هو المتمم لشهر رمضان، وعلى ذلك يكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو هو أول ايام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وفي نفس السياق فمن المقرر ان يستطلع معهد البحوث الفلكية، مساء اليوم، السبت هلال شهر شوال، وإعلان موعد عيد الفطر المبارك بشكل مؤكد تمهيدا لبداية شهر شوال واحتفال المسلمين في جميع انحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر في الدول العربية 1443

ونجد أن معظم الدول العربية تتفق في موعد بداية عيد الفطر المبارك وذلك نظرا لبداية شهر رمضان في نفس الموعد، حيث اشارت البحوث الفلكية في الدول العربية بداية شهر شوال وعيد الفطر في يوم الاثنين الموافق 2 من شهر مايو، وبناء على ذلك يتم تأكيد الموعد عقب قيام الجهات المختصة باستطلاع رؤية هلال شهر شوال.