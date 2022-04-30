عاجل.. مفتى لبنان: غدا المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وأضاف دريان أن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، متوجها بالتهنئة للمسلمين بهذه المناسبة. وسوف يؤدى دريان صلاة وخطبة عيد الفطر عند الساعة السادسة و35 دقيقه بتوقيت لبنان صباح يوم العيد فى مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين فى وسط بيروت التجارى، معتذرا عن عدم استقبال المهنئين.

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