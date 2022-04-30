جدة - نرمين السيد - وقال مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح فى وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليومالسبت - إن "التصعيد غير المسؤول لخطوات الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة المعادية لروسيا غير مقبول على الإطلاق".
وشدد على ضرورة أن تسترشد جميع الدول بالمنطق المنصوص عليه فى وثائق "الخماسية النووية"، منها البيان الذى أعلن فيه فى يناير الماضى زعماء روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين عن ضرورة منع الحرب النووية من خلال تقليص مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية بين القوى النووية.
وأعرب عن التزام موسكو الصارم بهذه المبادئ، محذرا من أن الثلاثية النووية الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) تنزلق حاليا إلى مواقف أخرى ويحذو حذوها حلف الناتو الذى يقدم نفسه على أنه حلف نووى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تحذر الغرب من التصعيد ضدها فى ظل المخاطر القائمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.