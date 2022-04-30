روسيا تحذر الغرب من التصعيد ضدها فى ظل المخاطر القائمة

جدة - نرمين السيد - وقال مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح فى وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليومالسبت - إن "التصعيد غير المسؤول لخطوات الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة المعادية لروسيا غير مقبول على الإطلاق".

وشدد على ضرورة أن تسترشد جميع الدول بالمنطق المنصوص عليه فى وثائق "الخماسية النووية"، منها البيان الذى أعلن فيه فى يناير الماضى زعماء روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين عن ضرورة منع الحرب النووية من خلال تقليص مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية بين القوى النووية.

وأعرب عن التزام موسكو الصارم بهذه المبادئ، محذرا من أن الثلاثية النووية الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) تنزلق حاليا إلى مواقف أخرى ويحذو حذوها حلف الناتو الذى يقدم نفسه على أنه حلف نووى.