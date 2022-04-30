العالم اليوم - كيتا يقود ليفربول إلى الصدارة مؤفتا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أبريل 2022 04:18 مساءً - قفز ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بصفة مؤقتة، بعد فوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، السبت، في المرحلة 34 من المسابقة.

وبلغ ليفربول النقطة 82 ليتصدر الدوري بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي يحل ضيفا على ليدز يونايتد في وقت لاحق من السبت.

وسجل الغيني نابي كيتا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19، بعد تبادل ناجح للكرة مع ديوغو جوتا، الذي مرر لزميله ليراوغ حارس أصحاب الأرض مارتن دوبرافكا ويسكن الكرة الشباك.

وفضل المدير الفني لليفربول يورغن كلوب إراحة نجم الفريق محمد صلاح، قبل أن يدفع به في الشوط الثاني بدلا من زميله ساديو ماني.

وأهدر لاعبو ليفربول فرصا سهلة كانت كفيلة بإراحتهم وضمان الفوز مبكرا، فيما عاشت جماهير "الريدز" دقائق أخيرة صعبة خشية أن تتلقى شباك فريقهم هدفا متأخرا يعطله عن سباق الصدارة.