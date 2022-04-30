نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ضرب وزير الطاقة اللبناني بعد حصاره في الشارع .. بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 30 أبريل 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- تعرّض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، للاعتداء من قبل عدة أشخاص في العاصمة بيروت.

وأظهرت مجموعة فيديوهات الوزير فياض بعد خروجه من سهرة ليلية في أحد المطاعم، وقال ناشطون إنه كان في حالة سكر حينها.

وبدأ ناشطون بتوجيه اللوم لفياض على انقطاع الكهرباء المتكرر، وأزمات الوقود وغيرها، ليفاجئه أحدهم بدفعه بقوة نحو الجدار.

ولفت ناشطون إلى أن الوزير فياض تعرض لصفعة على وجهه، لكن لم يتم توثيقها بالفيديوهات.

ولاقى الفيديو استنكارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال ناشطون إن التعدي الجسدي مرفوض، وإن الوزير الذي لم يكمل بضعة أشهر في منصبه ليس مسؤولا عن انقطاع الكهرباء في البلاد.

في حين وجه ناشطون اللوم للوزير فياض الذي أحيى سهرة ليلية في أحد مطاعم بيروت، بعد نحو 24 ساعة على فاجعة غرق مركب يضم 29 مهاجرا غير شرعي قرب مدينة طرابلس.

وقال المعتدي الأول على الوزير، ويدعى إيلي هيكل، إنه لم يقم بذلك سوى بسبب "استفزاز" الوزير له، رافضا الاعتذار.

عربي21