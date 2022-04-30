كيفية التسجيل في منصة مدرستي بحساب نظام نور

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي كيفية التسجيل للحصول على نتائج الطالب، تتطور أساليب التعليم باستمرار حول العالم وتتسابق البلدان لإنشاء منصة تعليمية جيدة لمساعدة الطلاب على تطوير أفكارهم، ولهذه الغاية قامت الحكومة بالمملكة العربية السعودية وخاصة وزارة التعليم السعودية باستحداث خدمة جديدة وهي المدرسة الإلكترونية ويطلق عليها منصة مدرستي الإلكترونية هي الخطوة الأولى لفهم جميع وظائف هذه الخدمة.

وهنا يكون السؤال ما هي منصة مدرستي؟ تعتبر منصة مدرستي من أهم الخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لطلابها لتوفير الراحة لجميع الطلاب في المملكة، والجدير بالذكر أيضا إنها خدمة نالت إعجاب العديد من الطلاب وأولياء الأمور معا، مما جعل إنها الخدمة الأهم للحكومة السعودية، ومن الخدمات الناجحة التي التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون بالمملكة، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة طريقة التسجيل في منصة مدرستي.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي

هناك أكثر من طريقة يمكن للطلاب أو أولياء الأمور من خلالها إنشاء حساب على النظام الأساسي الإلكتروني لمنصة مدرستي وتسجيل الدخول إلى النظام وسنذكر طريقتين أدناه وهما؛

التسجيل في منصة مدرستي بحساب نظام نور

قبل أن نبدأ في تعلم كيفية استخدام حساب نور التعليمي للدخول إلى المنصة، نحتاج إلى معرفة نظام نور على النحو التالي:

يعد نظام نور من البرامج التعليمية التي تضم العديد من الأنظمة التعليمية المعتمدة على أحدث التقنيات التي تواكب أحدث أنظمة التطوير التكنولوجي، يربط نظام نور أيضا جميع المؤسسات التعليمية من خلال قاعدة بيانات كاملة، ويتيح هذا النظام لأولياء الأمور مقابلة المعلمين ومتابعة الطلاب في جميع الجوانب، كما يمكن للوالدين والمعلمين أيضا إنشاء حساب دخول على نظام نور بسهولة.

فيما يلي كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال حساب نور الخاص بالطالب أو ولي الأمر: