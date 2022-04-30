نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في الأردن أسعار شهر مايو 2022 الحكومة تقرر رفع الأسعار للبنزين والديزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل متابعتنا الدقيقة للشأن الأردني وكل ما يهم المواطن في المملكة، وجد بحث مكثف عن أسعار البنزين الجديدة في الأردن الخاصة بشهر مايو 2022، المعروف أن الحكومة الأردنية تتبع سياسة التسعيرة الشهرية، بعد العجز الكبير الذي حدث عند أتباع تثبيت الأسعار في الفترة الماضية والتي وصل إلي 182 مليون دينار أردني، مما كان له الأسر السلبي على تنفيذ خطة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين داخل المملكة.

أعلنت منذ قليل قناة المملكة الأردنية المطلعة والقريبة من أجهزة الدولة، عن أسعار البنزين الجديدة التي ستطبق في الأردن مطلع الشهر القادم، وجاءت الأسعار مرتفعة لجميع مشتقات الوقود سواء للبنزين أوكتين 95/90 أو الديزل والكاز، ومن خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سوف ننشر لكم أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2022 والتي ستطبق مع بداية الشهر القادم.

أسعار البنزين الجديدة في الأردن مايو 2022

رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلس/لتر بدلاً من 850 فلس/لتر

رفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلس/لتر بدلا من 1085 فلس/لتر

رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلس/لتر ليصبح سعر كلا منهما 650 فلس/لتر بدلا من 615 فلس/لتر#عاجل #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلس/لتر بدلاً من 850 فلس/لتر

رفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلس/لتر بدلا من 1085 فلس/لتر

رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلس/لتر ليصبح سعر كلا منهما 650 فلس/لتر بدلا من 615 فلس/لتر#عاجل #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 30, 2022