نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في الأردن أسعار شهر مايو 2022 الحكومة تقرر رفع الأسعار للبنزين والديزل في المقال التالي
عمر شويل - جدة في ظل متابعتنا الدقيقة للشأن الأردني وكل ما يهم المواطن في المملكة، وجد بحث مكثف عن أسعار البنزين الجديدة في الأردن الخاصة بشهر مايو 2022، المعروف أن الحكومة الأردنية تتبع سياسة التسعيرة الشهرية، بعد العجز الكبير الذي حدث عند أتباع تثبيت الأسعار في الفترة الماضية والتي وصل إلي 182 مليون دينار أردني، مما كان له الأسر السلبي على تنفيذ خطة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين داخل المملكة.
أعلنت منذ قليل قناة المملكة الأردنية المطلعة والقريبة من أجهزة الدولة، عن أسعار البنزين الجديدة التي ستطبق في الأردن مطلع الشهر القادم، وجاءت الأسعار مرتفعة لجميع مشتقات الوقود سواء للبنزين أوكتين 95/90 أو الديزل والكاز، ومن خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سوف ننشر لكم أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2022 والتي ستطبق مع بداية الشهر القادم.
أسعار البنزين الجديدة في الأردن مايو 2022
رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلس/لتر بدلاً من 850 فلس/لتر
رفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلس/لتر بدلا من 1085 فلس/لتر
رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلس/لتر ليصبح سعر كلا منهما 650 فلس/لتر بدلا من 615 فلس/لتر#عاجل #هنا_المملكة
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV)
رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلس/لتر بدلاً من 850 فلس/لتر— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 30, 2022
رفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلس/لتر بدلا من 1085 فلس/لتر
رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلس/لتر ليصبح سعر كلا منهما 650 فلس/لتر بدلا من 615 فلس/لتر#عاجل #هنا_المملكة
|النوع
|السعر الجديد
|بنزين 95
|السعر قبل الزيادة 850 فلس / لتر السعر الجديد 885 فلس /لتر
|بنزين 90
|السعر قبل الزيادة 1085 فلس / لتر السعر الجديد 1120 فلس / لتر
سعر الديزل والكاز الجديد
رفع سعر #البنزين بنوعيه و #الديزل و #الكاز 35 فلسا للشهر المقبل#المحروقات #رفع_المحروقات #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/8sCxgfF5b7
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV)
رفع سعر #البنزين بنوعيه و #الديزل و #الكاز 35 فلسا للشهر المقبل#المحروقات #رفع_المحروقات #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/8sCxgfF5b7— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 30, 2022
أما أسعار الديزل والكاز فقد شهدة أرتفاع أيضاً بنفس القيمة وهي 35 فلس للتر الواحد، لتصبح الأسعار الجديدة كما يلي 650 فلس / لتر وكانت قبل الزيادة 615 فلس / لتر.
أسباب رفع أسعار الوقود في المملكة
من أهم الأسباب التي أدت بالحكومة الأردنية إلي رفع الأسعار ما يلي.
- تقليل قيمة العجز الكبيرة في الخزينة الأردنية بسبب أسعار الطاقة العالمية.
- الزيادة الكبيرة في أسعار البترول على المستوى العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
- الزيادة الواضحة في أستهلاك الأردن من مشتقات البترول خلال الفترة الأخيرة والتي لا يقابلها زيادة في الإنتاج المحلي.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل عند صفر#عاجل #الأردن #هنا_المملكة
https://t.co/QnezYM6tK7
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV)
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل عند صفر#عاجل #الأردن #هنا_المملكة— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 30, 2022
https://t.co/QnezYM6tK7
هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، قررت تحديد قيمة تعريفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر مايو القادم بقيمة صفر، وهو نفس القيمة التي كانت قد أعلنت عنها الشهر الجاري شهر نيسان إبريل.
التوقعات لأسعار الوقود العالمية الفترة القادمة
يتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة العالمية الفترة القادمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقطع روسيا الغاز عن بعض الدول الأوروبية، مما يجعل سوف الطاقة في حالة عدم أستقرار الفترة القادمة
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