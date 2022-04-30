وزير الخارجية الروسى: لا نهدد أحدا بالحرب النووية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح لقناة "العربية"، قال لافروف: "سألونى ما إذا كانت الحرب النووية ممكنة، وما إذا ازدادت مخاطر اندلاع حرب نووية وما إذا كانت روسيا تعتقد بأن هذا الأمر وارد. ورددت أنه منذ بداية تعاوننا مع إدارة ترامب كنا نقترح تجديد التأكيد على إعلان ريجان وجورباتشوف من عام 1987 حول أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر فى حرب نووية، ولذلك فإنه لا يجوز شنها أبدا".

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن موسكو بادرت مرارًا إلى تبنى إعلان من قبل جميع الدول النووية مع التأكيد على الالتزامات الخاصة بها، ورغم رفض إدارة ترامب له، تم تبنى إعلان مماثل فى ختام اللقاء الأول بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن فى جنيف.

وتابع لافروف: "نحن لا نتلاعب بموضوع الحرب النووية"، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى حول أن "أوكرانيا ارتكبت خطأ عندما تخلت عن صفة الدولة النووية، وأنها قد تفكر من جديد فى امتلاك الأسلحة النووية".

وأضاف أنه على الغرب أن يضغط على شركائه، حيث "لا تمتنع أوكرانيا وبولندا عن تصريحات خطيرة"، موضحًا أن روسيا لا تعتقد بأنها تحارب حلف الناتو، مشيرا إلى أنه "من شأن ذلك أن يكون خطوة إضافية نحو زيادة المخاطر".