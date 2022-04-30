لافروف: العملية العسكرية الروسية رد فعل على أفعال الناتو فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الغرض من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا هى حماية إقليمى دونيتسك ولوجانسك، وضمان أمنهما وأمن روسيا، مضيفًا أن تلك العملية تأتى فى سياق رد الفعل على ما كان يفعله الناتو فى أوكرانيا.





وفى تصريحات صحفية، أضاف لافروف: "لمدة 8 سنوات طويلة، كان الناس فى دونباس (حيث تقع هناك جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك) ضحايا للعدوان الأوكرانى، لقد قتل حوالى 14 ألف شخص، ودمرت البنية التحتية. ارتكب النظام الأوكرانى هناك عددا كبيرا من الجرائم".

وتابع الوزير الروسى: "تم الإعلان صراحة عن الغرض من عمليتنا، وهو حماية (لوجانسك ودونيتسك)، وضمان ألا يأتى أى تهديد من الأراضى الأوكرانية لأمن هؤلاء الناس وأمن روسيا"، مؤكدًا على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة هى "رد فعل على ما كان يفعله الناتو فى أوكرانيا. لقد حرضوا هذا البلد ضد روسيا. تم تزويدهم (الأوكرانيين) بأسلحة هجومية، بما فى ذلك أسلحة يمكن أن تصل إلى الأراضى الروسية، وتم بناء قواعد عسكرية هناك، بما فى ذلك على بحر آزوف".

أضاف أنه "أجريت عشرات التدريبات العسكرية، ونفذ الكثير منها على أراضى أوكرانيا بمساعدة الناتو. وكانت معظم هذه التدريبات موجهة ضد مصالح روسيا. لذا فإن الغرض من هذه العملية الروسية هو التأكد من أن هذه الخطط لن تتحقق. ستنتهى العملية بمجرد تحقيق الأهداف التى وصفتها".