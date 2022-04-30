كيفية التسجيل في دعم الريف المادي reef.gov.sa وأهم الشروط الخاصة للحصول عليه

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زاد البحث والتساؤلات للعديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعم الريف المادي وكيفية الحصول عليه، فهو من ضمن نطاق البرامج التي تقوم بتقديمها المملكة العربية السعودية، فيعتبر برنامج دعم الريف المادي واحد من أهم برامج المساعدات والدعم المالي التي تقوم بتقديمها داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لمساعدة جميع المواطنين الذين يعملون في كافة الفئات، فسوف نقوم بعرض طريقة التسجيل الخاصة به وأهم الخوات المتبعة لدعم الريف المادي.
طريقة التسجيل في دعم الريف المادي
من المعروف عن دعم الريف المادي بأنه من ضمن برامج الدعم والمساعدات المالية التي تقوم بمنحها في المملكة العربية السعودية حيث يقوم هذا البرنامج بخدمة الأفراد بداخل الفئات العمرية، فهو من أهم البرامج التي تقوم باستهداف جميع العمال في مختلف القطاع الزراعي، فتسعى المملكة السعودية في ذلك الوقت بتطوير المجال الزراعي بها، فهو من ضمن القرارات والخطط المستقبلية التي سوف تطور في العام الميلادي 2030، فتحاول المملكة العربية السعودية تطوير المحاصيل الزراعية، ومحاولة، زيادة الإنتاج الزراعي حتى يصبح ذو جودة وكفاءة عالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي، فتحرص المملكة لتقديم كافة وسائل الدعم لتقوم بمساعدة تلك الأسر التي تقوم بالعمل في المجال الزراعي، وذلك لتقوم بتشجيع المزارعين في عمل القطاع الزراعي والبدء في المشاريع الصغيرة، فتقوم بطرح المنصة الخاصة للتسجيل في الدعم عن طريق المنصة الإلكترونية وهي . https://reef.gov.sa
شروط التقديم في برنامج دعم الريف المادي
هناك بعض الشروط الخاصة التي يجب توافرها للتسجيل في دعم الريف المادي:
- يجب أن يكون من داخل المملكة السعودية وحامل الجنسية.
- على المتقدم ألا يقل عن عام
- يجب أن لا يزيد الدخل الخاص للمواطن للقبض الشهري عن 6000 ريال سعودي.
- أن يقوم المواطن بالتسجيل في 3 برامج تنموية.
- يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي ساري.
- أن لا يتجاوز المبلغ المخصص له للدعم من برنامج دعم الريف المادي عن 54000 ريال سعودي.
- يجب التوجه للتقديم للدعم الريف المادي عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بهم .
- أن يقدم المواطن بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة حتى لا يتم رفض الطلب.
- ضرورة أن يكون لديه وثيقة للعمل الحر من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.
- يجب أن يوافق المواطن على كافة الشروط والأحكام.
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