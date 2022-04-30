نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور مايو 2022 وشروط التسجيل والاستحقاق عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين من خلال محركات البحث جوجل، وذلك حتى يستطيعوا شراء ما يلزمهم من احتياجات عيد الفطر المبارك، كما تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير كل الدعم لمستحقي المعاش حتى يتمتعون بعيشة كريمة في ظل الظروف التي يعاني منها البلاد أثر الحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا؛ حيث أنها أثرت سلبا على اقتصاد البلاد، ويتم الاستعلام لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، أما عن النظام الاجتماعي المطور الجديد فسوف يتم الاستعلام عنه من خلال رابط منصة الدعم والحماية الإجتماعية.
موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022
الكثير من المستفيدين يختلط عليهم الأمر بين النظام الجديد والقديم، ولذلك قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد صرف النظام القديم والجديد معا، حيث أنه من المقرر يتم صرف معاش الضمان المطور في اليوم الأول من كل شهر ما لم يكون هذا اليوم عطلة رسمية وفي هذه الحالة يتم تقديم اليوم أو تأخيره يوم، ومن المقرر أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال يوم الاثنين الموافق 2/5/2022.
شروط الضمان الإجتماعي الجديد
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة شروط يجب توافرها للمتقدم للحصول على الضمان، وهي كالآتي:
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على المعاش سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل.
- كما يجب أن يكون دخل الفرد أو الاسرة المتقدمة للحصول على الضمان أقل من الحد الأدنى المحتسب للضمان.
- بالإضافة إلى ذلك يجب أن لا يكون مقيم في أحد دور الإيواء والرعاية.
- أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.
- تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.
- الالتزام من طرف المتقدم بخطة الوزارة في الحصول على التدريب والتأهيل.
- ونضيف إلى ذلك ضرورة الالتزام في الحصول على عمل مناسب من قبل القادرين على العمل، وهذا من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة.
- تنفيذ متطلبات الوزارة في التعليم والصحة.
- يجب على المتقدم أن يكون ليس لديه عقارات غالية أو سجلات تجارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور مايو 2022 وشروط التسجيل والاستحقاق عبر وزارة الموارد البشرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.