موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور مايو 2022 وشروط التسجيل والاستحقاق عبر وزارة الموارد البشرية

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين من خلال محركات البحث جوجل، وذلك حتى يستطيعوا شراء ما يلزمهم من احتياجات عيد الفطر المبارك، كما تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير كل الدعم لمستحقي المعاش حتى يتمتعون بعيشة كريمة في ظل الظروف التي يعاني منها البلاد أثر الحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا؛ حيث أنها أثرت سلبا على اقتصاد البلاد، ويتم الاستعلام لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، أما عن النظام الاجتماعي المطور الجديد فسوف يتم الاستعلام عنه من خلال رابط منصة الدعم والحماية الإجتماعية.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022

الكثير من المستفيدين يختلط عليهم الأمر بين النظام الجديد والقديم، ولذلك قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد صرف النظام القديم والجديد معا، حيث أنه من المقرر يتم صرف معاش الضمان المطور في اليوم الأول من كل شهر ما لم يكون هذا اليوم عطلة رسمية وفي هذه الحالة يتم تقديم اليوم أو تأخيره يوم، ومن المقرر أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال يوم الاثنين الموافق 2/5/2022.

شروط الضمان الإجتماعي الجديد

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة شروط يجب توافرها للمتقدم للحصول على الضمان، وهي كالآتي: