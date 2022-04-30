نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات دوام بنك الراجحي فى اجازة عيد الفطر وموعد اجازة البنوك السعودية فى العيد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوقات دوام بنك الراجحي فى اجازة عيد الفطر وموعد اجازة البنوك السعودية فى العيد 1443 وفروع البنوك التي تعمل فى اجازة البنوك ودوام مراكز تحويل الأموال كل تلك الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين الذي يكونوا فى اشد الحاجة لسحب الأموال وتحويل الأموال لذويهم خارج المملكة فى وقت اجازة العيد التي يكون معدل التحويلات وتبادل العملات كبير جدا فى تلك الفترة عن أي وقت سابق من العام لذا ينتظر الكثير قرار البنك المركزي السعودي بتحديد موعد اجازة البنوك فى عيد الفطر ودوام البنوك فى أيام العيد وأماكن فروع البنوك التي تعمل فى اجازة العيد.

أوقات عمل البنوك في اجازة عيد الفطر

موعد دوام الفروع والمكاتب ومراز التحويل التابعة للبنوك وفق ما تم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي السعودي خلال اجازة عيد الفطر حيث اكد البنك ان اجازة البنوك واغلاقها في عيد الفطر ستكون بنهاية يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من ابريل 2022 والموافق هجريا يوم السابع والعشرون من رمضان 1443 علي ان تكون العودة من اجازة عيد الفطر بداية من يوم الاحد الموافق الثامن من مايو 2022 الموافق هجريا السابع من سفر 1443 حيث الزم البنك المركزي البنوك بالعمل في فترة الاجازة لعدد ساعات مخصصة للفروع والمدن التي تشهد ازدحاما خلال فترة العيد وسيتم الإعلان من قبل كل بنك عن دوام عمل البنوك في اجازة عيد الفطر 1443.

مواعيد عمل بنك الراجحي فى العيد

فروع بنك الراجحي التي تعمل فى اجازة العيد ومواعيد دوام الراجحي فى عيد الفطر كل ذلك اعلن عنه مصرف الراجحي حيث اكد ان مواعيد العمل فى بنك الراجحي فى عيد الفطر من الساعة العشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ويتم العمل بفروع بنك الراجحي فى المطار على مدار اليوم بيتم العمل فى أربعة وخمسون فرعاً فى مختلف انحاء المملكة واكثر من 144 مركز للتحويل المباشر ولكن سيتم اغلاق تلك الفروع يوم الجمعة وأول يوم عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر فى السعودية

أعلنت السعودية ان ميعاد عيد الفطر فى المملكة فلكيا سيكون يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022 ميلاديا الموافق هجريا الأول من شوال 1443 وسيكون نهاية عيد الفطر واخر يوم فى عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق الرابع من مايو 2022 ميلاديا.