طريقة تسجيل طلاب الروضة والصف الأول الابتدائي بالسعودية من خلال نظام نور 1444

أصبح الجميع يتساءل عن تسجيل طلاب الروضة وطلاب الصف الأول الابتدائي ضمن نظام نور التعليمي بالسعودية للعام الجديد 1444ه‍ـ، حيث إن الكثير من أولياء الأمور قد تسألوا عن طريقة التقديم لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال وكذلك في مرحلة الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي ١٤٤٤هـ، وهو الذي سوف نستعرضه معكم متابعينا الكرام في السطور التالية بالتفصيل فتابعوا معنا.

نظام نور التعليمي 1444هـ

نظام نور التعليمي يتميز بأنه تابع لوزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية، وتحرص المنصة دوماً على تقديم الكثير من الخدمات المختلفة بهدف استعلام الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج نظام نور، وذلك سواء كانت النتائج الشهرية أو النتائج النصف سنوية أو النتائج السنوية، وذلك من خلال التسجيل إلى المنصة، كما أن المنصة تستقبل تسجيل الطلاب الجدد، فهي حتى الوقت الحالي ما زالت تستقبل طلبات الالتحاق الجديدة ضمن وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية، وذلك للطلبات المقدمة من أولياء الأمور بهدف تسجيل أبنائهم من الطلبة خريجي مرحلة رياض الأطفال المعتمدة لكافة الجنسيات داخل المملكة، ويتم استقبال أيضاً طلبات التحاق الطلاب من الروضات الحكومية.

ومع استمرار المدارس في استلام الطلبات الخاص بتسجيل الطلاب للتقديم في الصف الأول الابتدائي للعام القادم ١٤٤٤ه‍ـ، وذلك بداية من يوم الأحد الماضي الموافق 17 من شهر أبريل 2022 م الموافق 16 من شهر رمضان 1443، وسوف يتم تقديم الطلاب ممن قد تجاوزوا السادسة من العمر وذلك من الطلاب من خريجي مرحلة رياض الأطفال الحكومية أو الخاصة، كذلك بالنسبة لتسجيل الطلبة والطالبات ممن تخرجوا من رياض الأطفال أو من المدارس الدولية الأجنبية والمدارس الخاصة، أو الأطفال الذين تخرجوا من مرحلة رياض الأطفال خارج حدود المملكة، فهؤلاء سوف يبدأ التقديم الخاص بهم بداية من يوم 23 من محرم 1444ه‍ـ، وسوف يكون التقديم متاح حتى يوم السابع عشر من صفر 1444ه‍ـ.

بالخطوات طريقة تسجيل الطلاب في نظام نور لخريجي رياض الأطفال والصف الأول 1444

كانت قد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإطلاق رابط مخصص يتمكن أي من أولياء الأمور من خلاله من تسجيل أبنائهم من طلبة رياض الأطفال وكذلك طلبة الصف الأول الابتدائي، وجاءت تلك الطريقة كما يلي: