ألمانيا تسجل 87 ألف إصابة جديدة بـ كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن تسجيل 87 ألفا و298 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 24 مليونا و798 ألفا و67 حالة.





وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، بأنه تم تسجيل 159 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجى، لتصل حصيلة الوفيات إلى 135 ألفا و451 حالة. ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ إجمالى المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" فى ألمانيا حتى الآن 22 مليونا و307 آلاف و900 شخص.

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